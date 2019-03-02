Роджер Федерер обыграл Стефаноса Циципаса и оформил 100-й титул в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер за 71 минуту обыграл в финале турнира в Дубае Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:4.

Для Федерера эта победа стала сотой в финалах турнира ATP, которых было 152. Циципас проиграл третий из четырех своих финалов.

Роджер 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», шестикратный победитель Итогового турнира и 27-кратный победитель «Мастерсов».

Циципас дебютирует в первой десятке рейтинга ATP, став самым молодым среди лидеров мужского тенниса.

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