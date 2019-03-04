Стефанос Циципас дебютировал в топ-10, Роджер Федерер вернулся в топ-5

Финалист турнира в Дубае Стефанос Циципас впервые в карьере вошел в первую десятку мирового рейтинга. Он стал первым в истории греком, забравшимся так высоко.

В финале Циципас уступил Роджеру Федереру, который прибавил три позиции и вернулся в топ-5.

Рейтинг АТР, версия от 3 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10955 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8365;

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6595;

4 (7). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600;

Роджер ФедерерGetty Images

5 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4585;

6 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4295;

7 (6). Кэй Нисикори (Япония) – 4190;

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3800;

9 (9). Джон Изнер (США) – 3405;

10 (11). Стефанос Циципас (Греция) – 3175…

13 (12). Карен Хачанов (Россия) – 2675…

15 (15). Даниил Медведев (Россия) – 2230…

18 (19). Николоз Басилашвили (Грузия) – 1865…

43 (39). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 1075…

53 (52). Раду Албот (Молдавия) – 920…

79 (78). Эрнест Гулбис (Латвия) – 694…

95 (113). Рихардас Бернакис (Литва) – 606;

96 (98). Илья Ивашко (Белоруссия) – 602.

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