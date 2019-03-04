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Стефанос Циципас дебютировал в топ-10, Роджер Федерер вернулся в топ-5
Удачно съездили в Эмираты.
Финалист турнира в Дубае Стефанос Циципас впервые в карьере вошел в первую десятку мирового рейтинга. Он стал первым в истории греком, забравшимся так высоко.
В финале Циципас уступил Роджеру Федереру, который прибавил три позиции и вернулся в топ-5.
Рейтинг АТР, версия от 3 марта:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10955 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8365;
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6595;
4 (7). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600;
Роджер ФедерерGetty Images
5 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4585;
6 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4295;
7 (6). Кэй Нисикори (Япония) – 4190;
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3800;
9 (9). Джон Изнер (США) – 3405;
10 (11). Стефанос Циципас (Греция) – 3175…
13 (12). Карен Хачанов (Россия) – 2675…
15 (15). Даниил Медведев (Россия) – 2230…
18 (19). Николоз Басилашвили (Грузия) – 1865…
43 (39). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 1075…
53 (52). Раду Албот (Молдавия) – 920…
79 (78). Эрнест Гулбис (Латвия) – 694…
95 (113). Рихардас Бернакис (Литва) – 606;
96 (98). Илья Ивашко (Белоруссия) – 602.