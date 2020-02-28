Мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова-Апостоли пришла на его пресс-конференцию, чтобы обсудить слова сына о давлении родителей.

– Я здесь, чтобы знать, как ты себя чувствуешь, что говоришь.

– О боги.

– Мне просто интересно. Не уверена, что я много знаю об этом…

– Она прочитала мои интервью пару дней назад? Поэтому она здесь.

– Я не провожу с тобой кучу времени, поэтому использую эту возможность. Хочу просто спросить: не уверена, что ты знаешь, скольким теннисистам помогали родители.

– А ты теперь журналист, да? Настоящий, верифицированный?

– Вопрос в том, в курсе ли ты, скольким великим игрокам помогали родители и сопровождали их в туре?

– Да.

– Назови пару имен, пожалуйста.

– В основном, это девушки, у парней не так много. Сейчас ездят совсем немного, кроме Александра Зверева.

– Марат Сафин, например.

– Разве? Нужно это перепроверить.

– Андрея Рублева долго тренировала мама.

– Но сейчас не тренирует.

– Это навсегда с ним.

– С ним навсегда, ладно, ахах.

– Мартина Хингис, Санчес-Викарио, Каприати, их много. И они все великие теннисисты.

– Мне нужны игроки из мужского тура с победами на «Шлеме», топ-5.

– Может, ты станешь первым из них?

– Ладно, пусть.

В четверг, 27 февраля, Циципас заявил: «Иногда чувствую, что мама и папа слишком сильно вовлечены в мою жизнь на корте и за его пределами. Может, не так много в обычной жизни, но в теннисе – да».

Мать Стефаноса Юлия Сальникова – дочь советского футболиста Сергея Сальникова, вышла замуж за личного тренера Апостолоса Циципаса и приняла греческое гражданство.

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