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Циципас сказал про давление родителей в теннисе. На следующий день к нему на прессуху пришла мать
Спрашивала не про надетую шапку.
Мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова-Апостоли пришла на его пресс-конференцию, чтобы обсудить слова сына о давлении родителей.
– Я здесь, чтобы знать, как ты себя чувствуешь, что говоришь.
– О боги.
– Мне просто интересно. Не уверена, что я много знаю об этом…
– Она прочитала мои интервью пару дней назад? Поэтому она здесь.
– Я не провожу с тобой кучу времени, поэтому использую эту возможность. Хочу просто спросить: не уверена, что ты знаешь, скольким теннисистам помогали родители.
– А ты теперь журналист, да? Настоящий, верифицированный?
– Вопрос в том, в курсе ли ты, скольким великим игрокам помогали родители и сопровождали их в туре?
– Да.
– Назови пару имен, пожалуйста.
– В основном, это девушки, у парней не так много. Сейчас ездят совсем немного, кроме Александра Зверева.
– Марат Сафин, например.
– Разве? Нужно это перепроверить.
– Андрея Рублева долго тренировала мама.
– Но сейчас не тренирует.
– Это навсегда с ним.
– С ним навсегда, ладно, ахах.
– Мартина Хингис, Санчес-Викарио, Каприати, их много. И они все великие теннисисты.
– Мне нужны игроки из мужского тура с победами на «Шлеме», топ-5.
– Может, ты станешь первым из них?
– Ладно, пусть.
- В четверг, 27 февраля, Циципас заявил: «Иногда чувствую, что мама и папа слишком сильно вовлечены в мою жизнь на корте и за его пределами. Может, не так много в обычной жизни, но в теннисе – да».
- Мать Стефаноса Юлия Сальникова – дочь советского футболиста Сергея Сальникова, вышла замуж за личного тренера Апостолоса Циципаса и приняла греческое гражданство.
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