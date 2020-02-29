Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл француза Гаэля Монфиса в полуфинале турнира ATP в Дубае – 2:6, 7:6, 6:1.

Матч получился очень упорным: Монфис даже подавал на матч, имел два матчбола, но в итоге снова уступил Ноле. В одном из эпизодов фаворит сотворил что-то инопланетное – погнался за, казалось, безнадежным мячом, но вытянулся в шпагате и достал его.

Счет личных встреч оппонентов – 19:0 в пользу Джоковича.

В финале 29 февраля Новак сыграет с Циципасом. Eurosport покажет встречу.

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