Гаэль Монфис посетовал на неудачные выступления французских игроков на домашнем мэйджоре.

«Я девятый в мире. Если я так плох, как насчет тех, кто позади меня? У нас (французов – прим. Eurosport.ru) было отличное поколение, четверо в топ-10. Мы никогда не выигрывали «Ролан Гаррос». Но многие ли делали это? Даже Роджеру удалось только один раз. Мы хотим этого, но... Они лучше нас. Я имею право быть слабее», – рассказал Гаэль L'Équipe.

28 февраля Гаэль проиграл Джоковичу в полуфинале турнира ATP в Дубае.

Счет личных встреч Монфиса и Ноле – 19:0 в пользу серба.

В финале 29 февраля Новак сыграет с Циципасом. Eurosport покажет встречу.

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