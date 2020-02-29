Getty Images
«Я имею право быть слабее». Монфис – о доминировании Джоковича, Федерера и Надаля
Француз мечтает о домашнем «ТБШ».
Гаэль Монфис посетовал на неудачные выступления французских игроков на домашнем мэйджоре.
«Я девятый в мире. Если я так плох, как насчет тех, кто позади меня? У нас (французов – прим. Eurosport.ru) было отличное поколение, четверо в топ-10. Мы никогда не выигрывали «Ролан Гаррос». Но многие ли делали это? Даже Роджеру удалось только один раз. Мы хотим этого, но... Они лучше нас. Я имею право быть слабее», – рассказал Гаэль L'Équipe.
- 28 февраля Гаэль проиграл Джоковичу в полуфинале турнира ATP в Дубае.
- Счет личных встреч Монфиса и Ноле – 19:0 в пользу серба.
- В финале 29 февраля Новак сыграет с Циципасом. Eurosport покажет встречу.
Циципас сказал про давление родителей в теннисе. На следующий день к нему на прессуху пришла мать