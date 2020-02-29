Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира ATP500 в Дубае. В финале первая ракетка мира расправился со Стефаносом Циципасом – 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 19 минут. Самый показательный статистический факт – Циципас выиграл только 24% очков на второй подаче (4 из 17), что и предрешило его судьбу.

Джокович в пятый раз победил в Дубае. Прежде он выигрывал турнир в 2013, 2011, 2010 и 2009 годах.

Новак по-прежнему непобедим в 2020-м: его победная серия растянулась на 18 матчей, по ходу которых он выиграл Australian Open, турнир в Дубае, а также помог Сербии завоевать ATP Cup. Последнее поражение Джоко датирована 20 декабря 2019-го – тогда он проиграл как раз Циципасу.

На счету Ноле стало 79 титулов – по этому показателю он уступает только Рафаэлю Надалю (84) и Роджеру Федереру (103).

Титул помог Джоковичу удержаться на первой строчке рейтинга ATP – сейчас он опережает Надаля на 570 очков, но Рафа может сократить оставание до 370 баллов, если возьмет титул в Акапулько.

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