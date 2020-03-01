Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о планах на 2020 год после победы на турнире в Дубае.

«Ну, одна из задач – пройти без поражений весь сезон. Нет, ладно, шучу. Вообще-то не шучу», – заявил Джокович после паузы.

«Я поставил себе цели, они мне понятны, работаю над ними. Стараюсь оставаться в форме, чтобы хорошо сыграть в Индиан-Уэллс и Майами. Это не случалось со мной уже три года, очень мотивирован отлично выступить в США. Также нужно набрать там много очков.

Стараюсь не думать о прогнозах, нужно фокусироваться на собственной игре, что нужно делать с командой, чтобы развиваться каждый день. Чтобы проводить каждый отдельный матч на максимуме», – добавил Новак.

Джокович выиграл в финале турнира в Дубае у грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4.

В 2020 году серб не потерпел ни одного поражения в 18 матчах. Он в составе сборной Сербии взял ATP Cup и победил на открытом чемпионате Австралии.

Хайлайты финала в Дубае, где Джокович показал свое натуральное величие

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