20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер снялся с турнира в Дубае. До этого он вернулся в тур после более чем годичного отсутствия.

«Было здорово вернуться в тур, мне понравилась каждая минута, проведенная в Дохе. Большое спасибо самой лучшей и верной команде, которая помогла мне попасть сюда. Я решил вернуться к тренировкам и поэтому на следующей неделе не сыграю в Дубае», – написал 39-летний Федерер.

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На турнире в Дохе швейцарец вышел в четвертьфинал, обыграв Дэна Эванса (7:6(8), 3:6, 7:5), но затем уступил Николозу Басилашвили (6:3, 1:6, 5:7).

До выступления в Дохе Федерер выходил на корт на Australian Open-2020.

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