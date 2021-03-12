Опубликовано 12/03/2021 в 11:49 GMT | Обновлено 12/03/2021 в 12:08 GMT

Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей снялся с турнира в Дубае по семейным обстоятельствам.

Сообщается, что в семье 33-летнего британца и его жены Ким Сирс родился четвертый ребенок. Скорее всего, следующим турниром для Энди станет «Мастерс» в Майами.

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Маррей – двукратный победитель «Уимблдона» и чемпион US Open. Он первый в истории тенниса двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде.

В текущем рейтинге АТР Энди занимает 116-е место, постепенно возвращаясь в тур после травм.

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