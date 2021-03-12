Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей снялся с турнира в Дубае по семейным обстоятельствам.
Сообщается, что в семье 33-летнего британца и его жены Ким Сирс родился четвертый ребенок. Скорее всего, следующим турниром для Энди станет «Мастерс» в Майами.
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- Маррей – двукратный победитель «Уимблдона» и чемпион US Open. Он первый в истории тенниса двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде.
- В текущем рейтинге АТР Энди занимает 116-е место, постепенно возвращаясь в тур после травм.
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