Три представителя России на турнире в Дубае – Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев – пробились в третий круг на турнире ATP 500 в Дубае с призовым фондом 1,9 млн долларов.

Рублев в первом своем матче на турнире уверенно переиграл финна Эмиля Руусувуори – 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 17 минут. Рублев отдал всего 9 очков на своей подаче и ни разу не позволил сопернику добраться до брейк-пойнтов.

Аслан Карацев оказался сильнее британца Дэна Эванса – 6:4, 4:6, 6:4. Матч продлился 2 часа 24 минуты. Карацев вел с преимуществом в сет, 4:3 во втором с брейком и 40-0, но дожал соперника лишь в трех партиях. Он впервые в карьере выиграл два подряд матча на турнире ATP.

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Тяжелее всего сложился матч для Карена Хачанова, который на решающем тай-брейке выбил Алексея Попырина из Австралии – 6:4, 3:6, 7:6(4). В третьем сете Карен отыграл брейк-пойнт, в трех последних геймах на его подаче счет 6 раз был ровно. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

В 3-м круге Хачанов встретится с Жереми Шарди (Франция), Карацев – с Лоренцо Сонего (Италия). Соперником Рублева станет победитель матча между Тэйлором Фритцем (США) и Николозом Басилашвили (Грузия).

Рублев посеян на турнире под 2-м номером, выше него только Доминик Тим.

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