Александр Бублик по-прежнему ненавидит теннис и в открытую заявляет об этом прямо на корте во время матчей. На этот раз представитель Казахстана исполнил гневную тираду по ходу матча 2-го круга турнира в Дубае против Янника Синнера.
Сначала Бублик выразил недоумение игрой 19-летнего соперника: «Они вообще люди или нет? У них, кроме тенниса, ничего нет, я не понимаю? Это ****** [ужас]. Я в 19 лет пиво пил, ****** [изнасилованный] в рот, ***** [блин]».
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Затем Александр обратился к тренеру: «У меня настроение, что поругаться охота. Я ***** [нифига] не понимаю, что делать. Уже смешно, потому что это одно и то же – турнир за турниром. Согласен? Чел просто не играет первый сет, а потом начинает бегать. Я не понимаю.
На самом деле уже становится смешно. Думаю, через год я вообще *** [пенис] забью на это все. Бороду в зеленый цвет покрашу. Это реально забавно».
Также Бублик излил душу линейному арбитру: «Как же я ******** [устал] играть в эту ***** [фигню], ты даже не представляешь».
В конце матча Александр сказал: «******* [ужасно] тяжелый вид спорта. Два часа за двадцатку»
БУБЛИК БРОСИТ ТЕННИС В БЛИЖАЙШИЕ ГОД-ДВА?
- Матч завершился победой Синнера со счетом 2:6, 7:6(2), 6:4.
- 23-летний Бублик занимает 43-е место в рейтинге ATP. За карьеру он заработал более 2 млн долларов призовых.
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