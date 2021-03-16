Александр Бублик по-прежнему ненавидит теннис и в открытую заявляет об этом прямо на корте во время матчей. На этот раз представитель Казахстана исполнил гневную тираду по ходу матча 2-го круга турнира в Дубае против Янника Синнера.

Сначала Бублик выразил недоумение игрой 19-летнего соперника: «Они вообще люди или нет? У них, кроме тенниса, ничего нет, я не понимаю? Это ****** [ужас]. Я в 19 лет пиво пил, ****** [изнасилованный] в рот, ***** [блин]».

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Затем Александр обратился к тренеру: «У меня настроение, что поругаться охота. Я ***** [нифига] не понимаю, что делать. Уже смешно, потому что это одно и то же – турнир за турниром. Согласен? Чел просто не играет первый сет, а потом начинает бегать. Я не понимаю.

На самом деле уже становится смешно. Думаю, через год я вообще *** [пенис] забью на это все. Бороду в зеленый цвет покрашу. Это реально забавно».

Также Бублик излил душу линейному арбитру: «Как же я ******** [устал] играть в эту ***** [фигню], ты даже не представляешь».

В конце матча Александр сказал: «******* [ужасно] тяжелый вид спорта. Два часа за двадцатку»

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Матч завершился победой Синнера со счетом 2:6, 7:6(2), 6:4.

23-летний Бублик занимает 43-е место в рейтинге ATP. За карьеру он заработал более 2 млн долларов призовых.

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