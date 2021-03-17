Опубликовано 17/03/2021 в 18:54 GMT | Обновлено 17/03/2021 в 18:54 GMT

Андрей Рублев пробился в четвертьфинал турнира в Дубае. В матче третьего круга он в двух сетах переиграл Тэйлора Фритца из США – 6:3, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут.

Для второй ракетки России эта победа стала 22-й подряд на турнирах категории 500. Андрей опередил Энди Маррея (21 победа кряду) и уступает только Роджеру Федереру, на счету которого серия из 28 выигранных матчей.

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В четвертьфинале соперником Рублева станет Мартон Фучович, которого он переиграл в последнем финале ATP 500 в Роттердаме.

Также от России на этой стадии выступит Аслан Карацев, который обыграл Лоренцо Сонего (3:6, 6:3, 6:4) и теперь встретится с Янником Синнером.

Карен Хачанов выбыл – он уступил Жереми Шарди (7:6(3), 4:6, 4:6).

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