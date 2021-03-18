Российский теннисист Аслан Карацев в четвертьфинале турнира ATP в Дубае в трех партиях обыграл итальянца Янника Синнера.
Счет по сетам – 6:7 (5:7), 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа и 31 минуту. За это время Карацев сделал 6 эйсов, допустил 4 ошибки на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14.
- В полуфинале Аслан встретится с победителем матча между Андреем Рублевым и Мартоном Фучовичем. Во втором полуфинале Денис Шаповалов сыграет с победителем матча Харрис – Нисикори.
- До Синнера Карацев обыграл в Дубае Герасимова, Эванса и Сонего.
- На следующей неделе Карацев точно войдет в топ-40 рейтинга ATP. В случае победы на турнире россиянин попадет сразу в топ-30.
- В 2021 году на уровне ATP Карацев проиграл только Доминику Тиму и Новаку Джоковичу.
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