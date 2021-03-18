Опубликовано 18/03/2021 в 15:33 GMT | Обновлено 18/03/2021 в 15:47 GMT

Российский теннисист Аслан Карацев в четвертьфинале турнира ATP в Дубае в трех партиях обыграл итальянца Янника Синнера.

Счет по сетам – 6:7 (5:7), 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа и 31 минуту. За это время Карацев сделал 6 эйсов, допустил 4 ошибки на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14.

В полуфинале Аслан встретится с победителем матча между Андреем Рублевым и Мартоном Фучовичем. Во втором полуфинале Денис Шаповалов сыграет с победителем матча Харрис – Нисикори.

До Синнера Карацев обыграл в Дубае Герасимова, Эванса и Сонего.

На следующей неделе Карацев точно войдет в топ-40 рейтинга ATP. В случае победы на турнире россиянин попадет сразу в топ-30.

В 2021 году на уровне ATP Карацев проиграл только Доминику Тиму и Новаку Джоковичу.

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