Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале турнира ATP в Дубае в двух партиях обыграл венгра Мартона Фучовича.
Счет по сетам – 7:5, 6:2. Встреча продолжалась ровно полтора часа. За это время Рублев сделал 2 эйса, допустил 3 ошибки на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 8.
- В полуфинале Андрей встретится с Асланом Карацевым, который одолел Янника Синнера. Во втором полуфинале Денис Шаповалов сыграет с Ллойдом Харрисом.
- До Фучовича Рублев обыграл в Дубае Эмила Руусувуори и Тэйлора Фрица.
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