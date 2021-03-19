Встречи российских теннисистов на решающих стадиях турниров ATP уже превращаются в привычное дело. С одной стороны, это здорово – кто-то обязательно пройдет дальше. С другой, делать выбор и поддерживать только одного невероятно сложно.

После русского четвертьфинала Australian Open между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым замаячил другой матч – в полуфинале Дубая на уровне ATP 500 Рублев встретится с Асланом Карацевым. Один из них сыграет за титул с Денисом Шаповаловым или Ллойдом Харрисом.

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Рублев и Карацев еще не играли друг против друга – Аслан только в этом году закрепился в туре благодаря австралийскому перфомансу. Зато практиковали выступления в паре и взяли совместный титул не далее как на прошлой неделе, выиграв в финале Дохи у интернационального дуэта Маркус Дэниел (Австралия)/Филипп Освальд (Австрия). Теперь напарники окажутся по разные стороны сетки.

Аслан Карацев и Андрей Рублев Фото: Getty Images

«Надеюсь, что знаю его игру. Но на самом деле мы даже тренировались вместе не очень часто. Мы играли в паре на ATP Cup, играли в паре в Дохе, но у нас была всего пара совместных тренировок. Посмотрим, будет интересно. Аслан сейчас отлично играет, он уверен в себе, и ему нечего терять. Это будет отличной проверкой. С нетерпением жду», – поделился Рублев полуфинальными ожиданиями.

Победа важна для обоих: Рублев идет на невероятной серии побед в рамках ATP 500 и преследует Роджера Федерера. Энди Маррея он уже обошел, а победа над Карацевым станет 24-й в ряд. У Роджера – 28. Аслан же активно продвигается вверх по рейтингу и может попасть в число сеяных уже на «Ролан Гаррос» – а ведь он начинал год вне топ-100. На новой неделе Карацев гарантированно дебютирует среди 40 лучших, а в случае победы на турнире попадет в 30. В 2021-м он проиграл на уровне ATP только Новаку Джоковичу и Доминику Тиму.

Путь к финалу

Рублев

Рублев – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – 6:4, 6:4

Рублев – Тэйлор Фритц (США) – 6:3, 6:1

Рублев – Мартон Фучович (Венгрия) – 7:5, 6:2

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Карацев

Карацев – Егор Герасимов (Беларусь) – 6:4, 6:4

Карацев – Дэн Эванс (Великобритания) – 6:4, 4:6, 6:4

Карацев – Лоренцо Сонего (Италия) – 3:6, 6:3, 6:4

Карацев – Янник Синнер (Италия) – 5:7(5), 6:3, 6:2

Где смотреть?

Российским полуфиналом в прямом эфире можно насладиться на телеканале Eurosport 2 и, конечно, на сайте Eurosport.ru по подписке. Начало – примерно в 18:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров

Победа Рублева – 1,23

Победа Карацева – 3,99

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