Теннисист из России Аслан Карацев обыграл партнера по сборной Андрея Рублева в полуфинальном матче турнира ATP 500 в Дубае – 6:2, 4:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 12 минут.

Карацев был чуть лучше соперника на подаче – семь эйсов против пяти у соперника. Но Аслан допустил больше двойных ошибок – шесть, в то время как Рублев сделал всего лишь два дабл-фолта.

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В двух первых партиях Карацев взял 23 из 23 мячей на первой подаче и совершил первую ошибку лишь на единственном сетболе Рублева. Всего же у Аслана 78% выигранных мяча при стартовом вводе в игру.

В финале Карацев сыграет с южноафриканцем Ллойдом Харрисом, который в другом матче оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова.

Решающая встреча в Дубае пройдет в субботу, 20 марта, и начнется в 17:55 по московскому времени. Eurosport 2 покажет этот матч в прямом эфире.

Карацев прервал победную серию Рублева, который до этого матча одержал 23 победы подряд на турнирах ATP 500.

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