Российский мужской теннис продолжает штурмовать финалы – после титулов Андрея Рублева в Роттердаме и Даниила Медведева в Марселе за трофей ATP 500 в Дубае поспорит Аслан Карацев. Соперник – 24-летний южноафриканец Ллойд Харрис, пробившийся в решающий матч из квалификации.

Форма и цифры

Для 27-летнего Карацева это будет первый финал в туре: до этого он разыгрывал разве что титулы «Челленджеров», а на сенсационном Australian Open выбыл в полуфинале от Новака Джоковича. В 2021-м он проиграл только два матча (Джоковичу и Доминику Тиму), а победа над Рублевым стала вторым успехом против теннисистов топ-10.

ATP Дубай Карацев победил Рублева и сыграет в финале с квалифайером 16 ЧАСОВ НАЗАД

Аслан летит по рейтингу вверх невероятными прыжками: от 253-го места в августе он дошел до 42-го. В понедельник Карацев гарантированно станет 33-м, а если выиграет первый ATP-титул – 27-м. Без заморозки рейтинга он и вовсе уже бы подобрался вплотную к десятке и был третьей ракеткой России в обход Карена Хачанова.

Российский теннисист показывает в Дубае мощную и атакующую игру, но в двух партиях обыграл только белоруса Егора Герасимова в первом круге. С остальными возился по три сета – в решающие моменты, например, на брейк-пойнтах с Рублевым, у Аслана как будто пропадала психологическая уверенность, и он допускал необъяснимые ошибки.

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Ллойд Харрис сыграет в финале во второй раз: в 2020-м он уступил Рублеву в Аделаиде. Южноафриканец тоже идет на хорошей серии: сыграв квалификацию, 81-й номер выбил первого сеяного Доминика Тима и других более рейтинговых теннисистов, а в полуфинале расправился с Денисом Шаповаловым (третий сеяный). У Харриса шикарно летит подача – за счет нее он только один раз подпустил канадца к брейк-пойнту.

Путь к финалу

Карацев

Карацев – Егор Герасимов (Беларусь) – 6:4, 6:4

Карацев – Дэн Эванс (Великобритания) – 6:4, 4:6, 6:4

Карацев – Лоренцо Сонего (Италия) – 3:6, 6:3, 6:4

Карацев – Янник Синнер (Италия) – 5:7(5), 6:3, 6:2

Карацев – Андрей Рублев (Россия) – 6:2, 4:6, 6:4.

Аслан Карацев, Россия, турнир ATP 500 Дубай Фото: Getty Images

Харрис

Харрис – Кристофер О'Коннел (Австралия) – 6:7(5), 6:4, 6:1

Харрис – Доминик Тим (Австрия) – 6:3, 6:4

Харрис – Филипп Крайинович (Сербия) – 7:6(5), 6:4

Харрис – Кэй Нисикори (Япония) – 6:1, 3:6, 6:3

Харрис – Денис Шаповалов (Канада) – 6:7(5), 6:4, 7:6(6)

Где смотреть?

Финал в прямом эфире покажет телеканал Eurosport 2 и, конечно, сайт Eurosport.ru по подписке. Начало – примерно в 18:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров

Победа Карацева – 1,43

Победа Харриса – 2,83

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