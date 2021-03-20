Русский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира ATP 500 в Дубае. В финальном матче он обыграл южноафриканца Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:2.

Встреча длилась 1 час и 15 минут.

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Ллойд Харрис был лучше на подаче – сделал восемь эйсов при одной двойной ошибке. У Карацева три идеальных ввода мяча в игру и два дабл-фолта.

Южноафриканец также превзошел соперника по точности подачи – 75% попадания первым мячом против 62% у соперника. Но Ллойд взял только два из 12 розыгрыша на второй подаче.

Харрис уступил второй раз в финалах турнира ATP. В январе 2020-го южноафриканец также проиграл русскому теннисисту Андрею Рублеву в австралийской Аделаиде со счетом 3:6, 0:6.

Для Карацева это первая победа в мужском одиночном разряде в турнире ATP. В рейтинге он поднимется с 42-й на 27-ю позицию.

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