До сих пор непонятно, почему за Асланом Карацевым повсюду не следуют камеры Netflix. После возобновления сезона-2020 он выигрывал в 15 матчах из 16, финишировал на втором месте по проценту побед на «Челленджерах» и начинал следующий год теннисистом сборной России.

Теперь же всего за три месяца 27-летний парень, тренирующийся в Минске, сотворил историю – взял ATP Cup, дошел до полуфинала Australian Open, выиграл парный турнир в Дохе, а через неделю порвал всех в одиночке Дубая. Если это не сценарий для хорошего документального сериала, то что вообще нужно этим людям в Голливуде?

К финалу Карацев и его соперник, южноафриканец Ллойд Харрис, подходили измочаленными. Аслан провел четыре подряд трехсетовых матча – в двух партиях он одолел только белоруса Герасимова в первом круге. У Харриса, выходца из квалификации, на одометре вовсе набралось восемь встреч за восемь дней, то есть он вдвое превзошел объемы «Больших шлемов».

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С первых розыгрышей Ллойд показал, за счет чего готов побеждать – двумя эйсами сделал 30-0 и расслабился. И тут же 82-й номер рейтинга ATP раскрыл слабые стороны – как только первый мяч не летит в квадрат, на втором тактически Аслан разделывает соперника. Как и в полуфинале с Андреем Рублевым, Карацев плотно принимает в тело, глубоко атакует под заднюю линию и точно разрезает боковые линии. После 30-0 русский теннисист взял четыре очка подряд и повел с геймом.

В целом такой рисунок сохранялся на протяжении всего матча. В первой партии Харрис демонстрировал убийственную точность первой подачи (83%), но абсолютно все вторые мячи остались за Карацевым. В такой ситуации даже странно, что у Аслана набралось только четыре брейк-пойнта за сет.

Но отсутствие опыта на таком уровне еще не позволяет игроку из России спокойнее расправляться с соперниками. Плюс нервы – в следующем же гейме после брейка Карацев задрожал и отдал два розыгрыша подряд. Южноафриканец добрался (с помощью противника) до брейкового мяча, но тут же получил подачу скоростью 200 километров в час, а на приеме Ллойд заметно проигрывал главной сенсации сезона.

По этому турниру заметно, с каким трудом Карацеву даются следующие брейковые мячи. То есть без давления он легко берет подачи соперника, но когда нужно наращивать преимущество, Аслан будто теряется, плывет и сорит такими мячами, которые без прессинга игровой ситуации забивал бы в девяти случаях из десяти. Так при счете 2:0 во второй партии Харрис спасся с 15-40, а в шестом гейме только на хоук-ай отбил брейк-пойнты Карацева при ровном счете.

Условные Джокович или Федерер, неоднократно побеждавшие на турнире в Дубае, давно бы прикончили вражину и уже произносили речь на награждении. Но Аслан на таком уровне играет только три, ну максимум четыре месяца и подобного инстинкта убийцы не нажил. Хорошо, что противники вроде Рублева и Харриса оставляют ему шансы на новые и новые брейки, а собственная игра на приеме держит на плаву даже при спадах в матче.

Аслан Карацев, Россия, турнир ATP 500 Дубай Фото: Getty Images

После последнего выигранного мяча Карацев назвал себя суперсчастливым человеком и почему-то отметил , что встреча получилась плотной. Хотя на финал он затратил всего 75 минут, взял три подачи южноафриканца и отдал всего лишь пять геймов – по всем признакам это достаточно уверенная победа. Но Аслан действительно чувствует, что не был на голову сильнее Ллойда, и у людей, не смотревших видеотрансляцию, тоже сложится такое же ощущение.

После успеха в полуфинале над Рублевым на сайте ATP вспомнили слова Даниила Медведева на награждении ATP Cup. «Аслан, я не шучу, был нашим секретным оружием в парном разряде», – сказал двукратный русский финалист «Шлемов», и авторы сделали вывод, что Карацев вышел из тени и перестал быть тайной.

Но для выхода на следующий уровень 27-летнему теннисисту, тренирующемуся в Минске, нужно еще во многом прибавлять. Коллеги уже отмечают его прием и уверенность по ходу отдельных встреч, но топовые соперники не дадут столько шансов и не подарят столько же брейк-пойнтов, сколько набралось у Аслана с Рублевым и Харрисом. Так что только один Карацев понимает, на что способен. Либо он так и останется разовой вспышкой, либо справится с дрожащими руками и войдет в элиту – как минимум, в посев на крупных турнирах.

Весну 2020 года Аслан Карацев встречал на 263-м месте в рейтинге ATP. Всего за 12 месяцев он стал 27-й ракеткой мира и сейчас принимает поздравления с первым титулом в карьере. Netflix, чего же вы ждете.

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