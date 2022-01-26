Сербский теннисист Новак Джокович вошел в заявку на турнир ATP 500 в Дубае.

Первая ракетка мира сможет беспрепятственно въехать на территорию ОАЭ: в стране нет никаких особых правил относительно привитых или непривитых. Для пересечения границы требуется лишь несколько отрицательных ПЦР-тестов: за 72 часа и за 6 часов до вылета и еще один уже по прилету в Дубай. Для Джоковича этот турнир станет первым в сезоне-2022.

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Также в заявку на турнир ATP 500 в Дубае, который пройдет с 21 по 26 февраля, вошли действующий чемпион Аслан Карацев, а еще Андрей Рублев, Феликс Оже-Альяссим, Янник Синнер, Хуберт Хуркач, Денис Шаповалов и Карен Хачанов.

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