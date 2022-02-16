В пресс-службе ATP рассказали о показателях противокоронавирусной вакцинации в мужском теннисном туре. По сообщению пресс-атташе Тура, из 100 лучших игроков мира от инфекции ковида привились 99%. Легкая арифметика подсказывает, что только один теннисист из первой сотни не сделал укол Pfizer, AstroZeneca или «Спутника».

Единственным стал первый номер рейтинга Новак Джокович. Он пропустил открытый чемпионат Австралии из-за проблем с документами и может не выступить на остальных турнирах «Большого шлема» из-за отказа от принудительной вакцинации от ковида. В частности, участие Джоковича к ближайших «Мастерсах» (Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло) остается под вопросом из-за ограничений США и Франции для непривитых граждан.

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В пресс-службе ATP добавили, что в августе 2021 года перед стартом US Open охват вакцинированных теннисистов составлял около 50%. Игроков мотивировали меры по обязательным противовирусным уколам и угроза пропуска «Шлемов» из-за отсутствия вакцины.

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Новак Джокович Фото: Getty Images

Сейчас Джокович может пропустить Уимблдон. Источники The Times сообщили, что организаторы британского «ТБШ» вряд ли введут дополнительные требования для теннисистов. Это означает, что Новака впустят в Лондон при прохождении ПЦР-теста до и после прибытия в английскую столицу. Серб просидит 10-дневный карантин только при положительном результате теста.

Новак Джокович начнет сезон-2022 21 февраля на турнире категории ATP 500 в Дубае. Это связано с отсутствием требований властей ОАЭ об обязательной вакцинации приезжих.

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Источник: The Times

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