Сербский теннисист Новак Джокович обыграл Карена Хачанова во втором круге турнира в Дубае.

Счет по сетам – 6:3, 7:6 (2). Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты. За это время Джокович совершил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Хачанов сделал два эйса, дважды совершил дабл-фолт и реализовал один брейк из четырех.

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