Российский теннисист Даниил Медведев стал первой ракеткой мира.
Смена лидера в рейтинге ATP произошла после поражения Новака Джоковича от Иржи Веселы в четвертьфинале турнира в Дубае: сербский теннисист проиграл чеху со счетом 4:6, 6:7(4).
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6 декабря 2021 года Новак начал юбилейную, 350-ю неделю в ранге лидера рейтинга ATP. Также на счету Джокера рекорд по количеству недель на первом месте в рейтинге ATP – 361.
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Даниил Медведев – первая ракетка мира из нового поколения за 12 лет: впервые с 2006 года лидером рейтинга стал кто-то кроме Новака Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея.
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