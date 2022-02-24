Российский теннисист Даниил Медведев стал первой ракеткой мира.

Смена лидера в рейтинге ATP произошла после поражения Новака Джоковича от Иржи Веселы в четвертьфинале турнира в Дубае: сербский теннисист проиграл чеху со счетом 4:6, 6:7(4).

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6 декабря 2021 года Новак начал юбилейную, 350-ю неделю в ранге лидера рейтинга ATP. Также на счету Джокера рекорд по количеству недель на первом месте в рейтинге ATP – 361.

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Даниил Медведев – первая ракетка мира из нового поколения за 12 лет: впервые с 2006 года лидером рейтинга стал кто-то кроме Новака Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея.

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