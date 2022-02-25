Новак Джокович прилетел на первый после депортации из Австралии турнир: решил взять 500 очков в Дубае и 87-й титул АТР. Но в ОАЭ он не смог защитить первую строчку тура, проиграв Иржи Веселы в 1/4 финала: Даниил Медведев с понедельника станет первой ракеткой мира несмотря на свои результаты пятисотника в Акапулько. Теннисные фанаты встретили невакцинированного Джоковича довольно тепло – в Эмиратах прививка необязательна, и, в отличие от «ТБШ», здесь допустили позицию экс-первой ракетки мира. Хотя всех сложностей серб мог избежать, прими он другое решение до АО. Джокович будто губит себя сам: он уже не раз ставил карьеру под сомнение.

2,5 года играл с больным локтем, связался с шарлатаном

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Казалось, после всего ужаса австралийской жизни в отеле с беженцами Джокович захочет изменить модель поведения. Опыт Australian Open показал: без прививки даже великий чемпион на турнире не нужен. Но в откровенном интервью BBC серб дал понять, что мнения не изменит и даже готов жертвовать «ТБШ». В монологе он объяснил, что не антиваксер, каким многие его считают, но медицине пока не доверяет – не хватает данных, чтобы оценить влияние вакцины на организм.

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Удивляться тут совершенно нечему – Ноле щепетилен в таких вопросах. Он проповедует безглютеновую диету, четыре фазы сна, час медитации, натуральные способы восстановления. Поэтому и очередные неприятные ощущения в локте в 2016-м списал на усталость организма, а исцеления искал в самолечении и отдыхе. Так два года Джокович играл с болью. За это время он посетил десяток врачей, выслушал столько же мнений и диагнозов, но на хирургическое вмешательство не решался.

«Я всегда заботился о своем организме и выбирал для него только самые натуральные способы лечения, за что он наградил меня годами потрясающих успехов», – рассказывал Джокович.

Новак Джокович Фото: Getty Images

До травмы, с Уимблдона-2015 до «Ролан Гаррос»-2016, он взял четыре турнира «Большого шлема» подряд и почти нагнал Роджера Федерера по мэйджорам: у серба их было 12, а у швейцарца – 17. Но ситуация с локтем повлияла на спад, результаты стали ухудшаться на глазах.

Поражение Новака от Сэма Куэрри в третьем круге Уимблдона-2016 стало абсолютным шоком – настолько серб приучил, что борется только за трофей. После у него были отдельные неплохие матчи, но за ними обязательно следовал провал. Удивило поражение серба от Хуана Мартина дель Потро на Олимпиаде в первом круге, но к его неудачам постепенно стали привыкать. С тех пор он по-настоящему не играл на уровне 2015 года, а в конце 2016-го и вовсе отдал первую строчку Энди Маррею.

Ничего не изменилось и в 2017-м. На АО он уже во втором круге проиграл Денису Истомину, на «Ролан Гаррос» в трех сетах, причем с баранкой, уступил Доминику Тиму, а на Уимблдоне в четвертьфинале против Томаша Бердыха снялся во втором сете. На следующей неделе серб впервые за десять лет вывалился из топ-4, а к концу года – из первой десятки. Гонку АТР в следующем сезоне он начал аж 12-м.

Зато этот отрезок получился ударным для Федерера и Надаля, которые возглавили рейтинг: оба забрали еще по парочке мэйджоров и ушли в приятный отрыв. Переломным стал 2018-й, когда в феврале Джок перестал прикладывать подорожник и наконец решился на небольшую операцию. В том году он стартовал с поражений на АО и «РГ», но затащил три следующих «ТБШ»: Уимблдон, US Open и АО-2019 и вернулся в лидеры.

Решение прооперироваться заняло непозволительно много времени – 2,5 года он мог штамповать титулы, но вместо этого спорил со своим окружением и даже рассорился с тренером Андре Агасси: позже американец сказал, что сразу выступал за операцию.

Андре Агасси и Новак Джокович Фото: Getty Images

Упрямство Джоковича – нужная для теннисиста черта на корте, но в жизни она не раз подводила и мешала ему добиваться целей. Очередным вызовом стала работа с ментал-коучем Пепе Имазом в том же многострадальном 2016-м. После долгожданного титула на «Ролан Гаррос» в 2016-м Новак будто наелся победами: дать огня его карьере должен был именно бывший теннисист.

Гуру теорий мира и любви, Пепе помог брату Джоковича Марко выбраться из депрессии в 2013-м, поэтому и Новак загорелся новым сотрудничеством. Коуч стал чаще появляться в ложе игрока, а на «Мастерсе» в Париже совсем вытеснил Марьяна Вайду и Бориса Беккера.

Серб все чаще участвовал в его проповедях, а на корте придумал новое празднование победы – дарил людям любовь. Но время, проведенное под руководством психолога, вошло в историю как самое неудачное в туре ATP для чемпиона. Мастер левитации и телекинеза некруто влиял на экс-первую ракетку мира: часто вмешивался в тренировочный процесс и даже настроил Новака против наставников. Как следствие, серб расстался с Беккером и Вайдой – с последним он выиграл 12 «Шлемов».

Пепе Имаз и Марко Джокович Фото: Getty Images

Разлад внутри команды по ходу сезона сказался на игре Новака: подсела первая подача, забарахлил некогда идеальный бэкхенд, пропала концентрация и физика: вместо жилистого спортсмена на корты выходил схуднувший мужчина. К тому же вмешались травма локтя и амбиции Маррея на лидерство в туре – психика расшаталась. Многие шептались о завершении карьеры 29-летнего Джоковича – за два года, что тандем с ментал-коучем работал вместе, ему не удалось выиграть ни одного мэйджора.

После Агасси и Радека Штепанека на тренерском посту Джокович вновь воссоединился с Вайдой в 2018. После годичной разлуки они избавились от духовного гуру. Новак решался на это два года. «Настаивал на его уходе, хотя это не было моим условием №1, – сказал Вайда. – Дело в том, что я должен лично встретиться с Новаком и установить конкретные правила и планы на ближайшие месяцы».

Тур во время пандемии и скандал на US Open

Непонятно, спорные решения сами приходили в голову серба или кто-то их регулярно подкидывал, но «тупой» коллеги АТР назвали его идею провести выставочный турнир Adria Tour-2020. Попытка возобновить игру во время пандемии показала, что не все теннисисты готовы к возвращению – тем более если не соблюдаются правила гигиены и дистанции. Игроки АТР взбесились.

После соревнований в Сербии короной заболели Григор Димитров, Борна Чорич, Виктор Троицки, сам Джокович и его жена, а еще – русско-сербский актер Милош Бикович, близкий друг Новака. «Совершенно тупое решение проводить выставочный турнир. Скорейшего выздоровления, ребята», – писал разъяренный Ник Кирьос.

Ник Кирьос Фото: Getty Images

«Джокович, как председатель Совета игроков ATP, должен подавать более правильный пример остальным. Он отвечал за свой турнир и его последствия, а в итоге после всех вечеринок, где игроки танцевали без всякой дистанции, двое из них заразились коронавирусом», – вторил австралийцу британец Дэн Эванс.

Несколькими месяцами позже таким же ударом по имиджу серба стала ситуация на US Open, когда Ноле дисквалифицировали и лишили призовых: мяч неудачно отлетел после броска серба в корт и попал в горло линейной судье, ей стало плохо. Порыв, как результат напряженности, вновь подпортил планы Новака догнать Федалей по титулам.

Реальность для Джоковича неутешительна: все «ТБШ» отказали ему в участии, закрыта Америка, а недавно и «Мастерс» в Риме сказал сербу «нет». Неужели, как и в случае с травмой локтя или ситуацией с коучем, экс-первому номеру АТР нужен еще год-другой, чтобы осознать свое положение? Теннис ни для кого не остановится, а остальные 99 игроков из топ-100 продолжат соревноваться и брать титулы. Пока Джокович идет по этому пути, ему придется столкнуться с последствиями своих решений, возможно, губительных для карьеры.

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