Российский теннисист Андрей Рублев обыграл поляка Хуберта Хуркача в полуфинале турнира ATP в Дубае – 3:6, 7:5, 7:6 (5).
Матч продолжался 2 часа 25 минут. Оба теннисиста реализовали по одному брейк-пойнту: Хуркач из двух попыток, Рублев – из семи. Также поляк допустил меньшее количество двойных ошибок (1–2) и двадцать семь раз подавал навылет (Андрей – девять). Однако победа на тай-брейке и выход в финал достались россиянину.
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Для Рублева финал турнира ATP в Дубае станет вторым подряд: на прошлой неделе он дошел до решающего матча в Марселе, где обыграл Феликса Оже-Альяссима. Титул Дубая вторая ракетка России разыграет с победителем матча Денис Шаповалов – Иржи Веселы.
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После победы над Оже-Альяссимом Рублев сделал чемпионский дубль в Марселе: вместе с Денисом Молчановым выиграл парный турнир.
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