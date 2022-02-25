Российский теннисист Андрей Рублев обыграл поляка Хуберта Хуркача в полуфинале турнира ATP в Дубае – 3:6, 7:5, 7:6 (5).

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Оба теннисиста реализовали по одному брейк-пойнту: Хуркач из двух попыток, Рублев – из семи. Также поляк допустил меньшее количество двойных ошибок (1–2) и двадцать семь раз подавал навылет (Андрей – девять). Однако победа на тай-брейке и выход в финал достались россиянину.

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Для Рублева финал турнира ATP в Дубае станет вторым подряд: на прошлой неделе он дошел до решающего матча в Марселе, где обыграл Феликса Оже-Альяссима. Титул Дубая вторая ракетка России разыграет с победителем матча Денис Шаповалов – Иржи Веселы.

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