Андрей Рублев сразился с Иржи Веселы в финале турнира в Дубае и одолел соперника со счетом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За время встречи Рублев подал 13 раз навылет, против шести – у чеха и совершил всего одну двойную ошибку, вынудив соперника ошибиться восемь раз. Андрей реализовал три из восьми брейк-пойнтов, тогда как Иржи – один из четырех.

Ad

Призовой фонд соревнований составлял почти $ 2,8 млн. В 2021 году победителем стал Аслан Карацев, который обыграл в финале Ллойда Харриса из ЮАР.

ATP Дубай Рублев вышел во 2-й финал подряд: сыграет за титул в Дубае ВЧЕРА В 16:10

Новак Джокович скоро сместит Даниила Медведева с 1-го места в рейтинге ATP. Когда?

ATP Дубай Медведев – 1-я ракетка мира 24/02/2022 В 17:09