Андрей Рублев сразился с Иржи Веселы в финале турнира в Дубае и одолел соперника со счетом 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За время встречи Рублев подал 13 раз навылет, против шести – у чеха и совершил всего одну двойную ошибку, вынудив соперника ошибиться восемь раз. Андрей реализовал три из восьми брейк-пойнтов, тогда как Иржи – один из четырех.
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Призовой фонд соревнований составлял почти $ 2,8 млн. В 2021 году победителем стал Аслан Карацев, который обыграл в финале Ллойда Харриса из ЮАР.
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