Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над Иржи Веселы в финале турнира в Дубае (6:3, 6:4), которая стала вторым успехом за последние две недели. Он посчитал везением то, что сопернику также пришлось играть на фоне усталости.

«Сейчас я наконец-то смогу отдохнуть – может быть, неделю. Но, конечно, я очень устал. Мне повезло, что Иржи тоже был уставшим. У него были очень сложные матчи, начиная с квалификации – по три сета, с первого круга он играл против топов. Так что мне повезло, что он не смог выдать свой максимум.

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Мне повезло, что я стал чемпионом. Это было неожиданно, потому что у меня не было времени на адаптацию. Так что я очень рад. Сейчас два дня я буду спать – даже из кровати вылезать не стану. А потом, когда я снова наберу форму, тогда посмотрим, что я буду делать», – заявил Рублев.

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Источник: tennistv.com

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