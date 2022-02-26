Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над Иржи Веселы в финале турнира в Дубае (6:3, 6:4), которая стала вторым успехом за последние две недели. Он посчитал везением то, что сопернику также пришлось играть на фоне усталости.
«Сейчас я наконец-то смогу отдохнуть – может быть, неделю. Но, конечно, я очень устал. Мне повезло, что Иржи тоже был уставшим. У него были очень сложные матчи, начиная с квалификации – по три сета, с первого круга он играл против топов. Так что мне повезло, что он не смог выдать свой максимум.
Ad
Мне повезло, что я стал чемпионом. Это было неожиданно, потому что у меня не было времени на адаптацию. Так что я очень рад. Сейчас два дня я буду спать – даже из кровати вылезать не стану. А потом, когда я снова наберу форму, тогда посмотрим, что я буду делать», – заявил Рублев.
ATP Дубай
Рублев победил Веселы в финале турнира в Дубае
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в полуфинале ATP Акапулько. Почему снова так получилось?
Джокович не впервые ставит под сомнение карьеру. Спорные решения были и до отказа от вакцинации. Какие?
Источник: tennistv.com
ATP Дубай
Рублев вышел во 2-й финал подряд: сыграет за титул в Дубае
ATP Марсель
Рублев вышел в полуфинал турнира АТР в паре с украинцем
Реклама
Ad
Реклама
Ad