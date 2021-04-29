Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, почему стал часто ругаться во время матчей. По словам спортсмена, нецензурную брань слышно из-за отсутствия зрителей на трибунах.
«Я много разговариваю во время матчей. Более того, я часто ругаюсь во время поединка. Это скрывали аплодисменты зрителей. По этой причине я бы хотел, чтобы зрители как можно скорее вернулись на трибуны. Их аплодисменты и крики давали мне возможность не получать очередные предупреждения», – приводит слова Бублика пресс-служба турнира в Эшториле.
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- На турнире в Эшториле Бублик проиграл в первом раунде португальцу Педро Мартинесу.
- Александр Бублик идет на 43-м месте в мировом рейтинге ATP.
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