Канадский теннисист Денис Шаповалов в шутку предложил выпить водки во время флешмоба на турнире ATP в Эшториле (Португалия).

Организаторы предложили ему вместе с американцем Фрэнсисом Тиафо и хорватом Марином Чиличем повторить некоторые фразы по-португальски. На одном из слов 22-летний Шаповалов сдался и произнес на английском: «Давайте выпьем водки».

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Денис вылетел в 1/8 финала от Корентена Муте.

Теннисист занимает 14-е место в текущем рейтинге ATP.

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