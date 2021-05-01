Канадский теннисист Денис Шаповалов в шутку предложил выпить водки во время флешмоба на турнире ATP в Эшториле (Португалия).
Организаторы предложили ему вместе с американцем Фрэнсисом Тиафо и хорватом Марином Чиличем повторить некоторые фразы по-португальски. На одном из слов 22-летний Шаповалов сдался и произнес на английском: «Давайте выпьем водки».
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- Денис вылетел в 1/8 финала от Корентена Муте.
- Теннисист занимает 14-е место в текущем рейтинге ATP.
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