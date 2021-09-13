Вторая ракетка мира и чемпион US Open-2021 Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир, который пройдет в Турине.
Об этом официально объявил ATP-тур. Также на Итоговый отобрался греческий теннисист и третья ракетка мира Стефанос Циципас. Серб Новак Джокович обеспечил участие в турнире еще раньше, набрав необходимое количество очков в чемпионской гонке.
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- Медведев – действующий чемпион Итогового турнира, Циципас победил в 2019-м.
- Пятым в чемпионской гонке идет Андрей Рублев.
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