Вторая ракетка мира и чемпион US Open-2021 Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир, который пройдет в Турине.
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Об этом официально объявил ATP-тур. Также на Итоговый отобрался греческий теннисист и третья ракетка мира Стефанос Циципас. Серб Новак Джокович обеспечил участие в турнире еще раньше, набрав необходимое количество очков в чемпионской гонке.
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  • Медведев – действующий чемпион Итогового турнира, Циципас победил в 2019-м.
  • Пятым в чемпионской гонке идет Андрей Рублев.
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