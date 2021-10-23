Российский теннисист Андрей Рублев квалифицировался на Итоговый турнир АТР.
«Я так счастлив, что вновь буду соревноваться с восемью лучшими игроками мира. Это уникальный и престижный турнир, мне не терпится сыграть в Турине», – приводит слова Рублева «Р-Спорт».
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Ранее в состав участников пробились Новак Джокович, Даниил Медведев (действующий победитель ивента), Стефанос Циципас и Александр Зверев.
- В 2021 году Рублев завоевал титул в Роттердаме, дошел до финалов «Мастерсов» в Монте-Карло и Цинциннати.
- Итоговый турнир АТР состоится 14-21 ноября в итальянском Турине.
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