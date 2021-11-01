Российский теннисист Аслан Карацев по-прежнему занимает 13-е место в Чемпионской гонке АТР, новая версия которой опубликована на сайте организации, и сохраняет шансы на попадание на Итоговый турнир, который состоится 14-21 ноября в итальянском Турине.
Ранее на Итоговый отобрались первые шесть теннисистов из списка, включая Даниила Медведева и Андрея Рублева, их подвинуть никому не удастся. Таким образом, на данный момент осталось два вакантных места в списке участников.
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Аслан Карацев
Фото: Getty Images
ATP Москва
Карацев разбил Чилича и взял титул в Москве
Чемпионская гонка АТР от 1 ноября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 8 370;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 6 470;
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 5 695;
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 5 595;
5 (5). Андрей Рублев (Россия) – 4 210;
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) – 4 090;
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) – 3 105;
8 (10). Янник Синнер (Италия) – 3 015;
9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) – 2 985;
10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) – 2 955;
...
13 (13). Аслан Карацев (Россия) – 2 280;
26 (23). Карен Хачанов (Россия) – 1 340.
ATP и WTA обновили рейтинги 1 ноября.
В первой десятке мужского рейтинга произошло одно изменение: Итальянец Янник Синнер поднялся на девятое место, вытеснив австрийца Доминика Тима из топ-10.
Список лучших теннисистов возглавляет серб Новак Джокович. Даниил Медведев по-прежнему занимает вторую позицию, Стефанос Циципас – третий. Аслан Карацев поднялся с 19-го на 16-е место. Карен Хачанов снова опустился на 31-ю строчку.
Новак Джокович
Фото: Getty Images
Рейтинг ATP за 01 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10 340;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9540;
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 7840;
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 7180;
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 5635;
6 (6). Андрей Рублев (Россия) – 5150;
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 4768;
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 3670;
9 (11). Янник Синнер (Италия) – 3395;
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) – 3366;
...
16 (19). Аслан Карацев (Россия) – 2392...
31 (30). Карен Хачанов (Россия) – 1706.
В топ-10 женского рейтинга изменений больше, чем у мужчин. Чешка Барбора Крейчикова подвинула с третьей строчки соотечественницу Каролину Плишкову. Улучшили свои позиции гречанка Мария Саккари, Онс Жабер из Туниса, эстонка Анетт Контавейт, немка Анжелик Кербер и полька Ига Швёнтек. Лучшей среди россиянок остается Анастасия Павлюченкова, которая понялась на 12-ю позицию.
Анастасия Павлюченкова
Фото: Getty Images
Рейтинг WTA за 01 ноября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7701;
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 6150;
3 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4708;
4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 4695;
5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4425;
6 (7). Мария Саккари (Греция) – 3985;
7 (8). Онс Жабер (Тунис) – 3455;
8 (14). Анетт Контавейт (Эстония) – 3416;
9 (12) Анжелик Кербер (Германия) – 3320;
10 (11) Ига Швёнтек (Польша) – 3306;
...
12 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3085...
28 (28). Дарья Касаткина (Россия) – 2180...
31 (32). Вероника Кудерметова (Россия) – 1920...
32 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1881...
40 (42). Людмила Самсонова (Россия) – 1601...
69 (68). Анастасия Потапова (Россия) – 985...
80 (81). Варвара Грачева (Россия) – 883...
89 (87). Вера Звонарева (Россия) – 849.
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