Российский теннисист Аслан Карацев по-прежнему занимает 13-е место в Чемпионской гонке АТР, новая версия которой опубликована на сайте организации, и сохраняет шансы на попадание на Итоговый турнир, который состоится 14-21 ноября в итальянском Турине.

Ранее на Итоговый отобрались первые шесть теннисистов из списка, включая Даниила Медведева и Андрея Рублева, их подвинуть никому не удастся. Таким образом, на данный момент осталось два вакантных места в списке участников.

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Аслан Карацев Фото: Getty Images

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Чемпионская гонка АТР от 1 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 8 370;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 6 470;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 5 695;

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 5 595;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) – 4 210;

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) – 4 090;

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) – 3 105;

8 (10). Янник Синнер (Италия) – 3 015;

9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) – 2 985;

10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) – 2 955;

...

13 (13). Аслан Карацев (Россия) – 2 280;

26 (23). Карен Хачанов (Россия) – 1 340.

ATP и WTA обновили рейтинги 1 ноября.

В первой десятке мужского рейтинга произошло одно изменение: Итальянец Янник Синнер поднялся на девятое место, вытеснив австрийца Доминика Тима из топ-10.

Список лучших теннисистов возглавляет серб Новак Джокович. Даниил Медведев по-прежнему занимает вторую позицию, Стефанос Циципас – третий. Аслан Карацев поднялся с 19-го на 16-е место. Карен Хачанов снова опустился на 31-ю строчку.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Рейтинг ATP за 01 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10 340;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9540;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 7840;

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 7180;

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 5635;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) – 5150;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 4768;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 3670;

9 (11). Янник Синнер (Италия) – 3395;

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) – 3366;

...

16 (19). Аслан Карацев (Россия) – 2392...

31 (30). Карен Хачанов (Россия) – 1706.

В топ-10 женского рейтинга изменений больше, чем у мужчин. Чешка Барбора Крейчикова подвинула с третьей строчки соотечественницу Каролину Плишкову. Улучшили свои позиции гречанка Мария Саккари, Онс Жабер из Туниса, эстонка Анетт Контавейт, немка Анжелик Кербер и полька Ига Швёнтек. Лучшей среди россиянок остается Анастасия Павлюченкова, которая понялась на 12-ю позицию.

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

Рейтинг WTA за 01 ноября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7701;

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 6150;

3 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4708;

4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 4695;

5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4425;

6 (7). Мария Саккари (Греция) – 3985;

7 (8). Онс Жабер (Тунис) – 3455;

8 (14). Анетт Контавейт (Эстония) – 3416;

9 (12) Анжелик Кербер (Германия) – 3320;

10 (11) Ига Швёнтек (Польша) – 3306;

...

12 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3085...

28 (28). Дарья Касаткина (Россия) – 2180...

31 (32). Вероника Кудерметова (Россия) – 1920...

32 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1881...

40 (42). Людмила Самсонова (Россия) – 1601...

69 (68). Анастасия Потапова (Россия) – 985...

80 (81). Варвара Грачева (Россия) – 883...

89 (87). Вера Звонарева (Россия) – 849.

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