Итоговый турнир ATP состоится в Италии, переехав из английского Лондона. С 14 по 21 ноября лучшие теннисисты встретятся на туринской арене Pala Alpitour.
Правила Итогового турнира
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Итоговый турнир проводится по смешанной системе – теннисистов делят две группы. Два участника с наивысшим рейтингом разводятся по разным группам. Шестеро оставшихся, в соответствии с набранными очками, квалифицируются под номерами 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, образуя три пары, в которых жребием определяется попадание в первую или вторую группу.
Итоговый турнир ATP
Попадет ли Карацев на Итоговый турнир? Все расклады ATP и WTA
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Матчи в группах проводят по круговой системе. Каждый день играют по два матча в одной из групп. Групповая стадия занимает шесть календарных дней. В полуфиналах победитель первой группы встретится со вторым теннисистом из второй группы, и наоборот. В седьмой день проводятся полуфиналы, на восьмой – финал. Матч за третье место не предусмотрен.
Все матчи проводятся до двух победных сетов. При счете в сете 6:6 для определения победителя играется тай-брейк. В парном разряде третий сет разыгрывается в формате супертай-брейка (до десяти выигранных очков или до преимущества в два очка после счета 9:9).
Кто из Биг-3?
Новак Джокович
Фото: Getty Images
В этом году – только Новак Джокович. Рафаэль Надаль не квалифицировался на Итоговый турнир впервые с 2004 года. Надаль опустился в чемпионской гонке, дающей право отобраться на Итоговый турнир, на девятое место, имея в активе 2985 очков. Его обошел итальянец Янник Синнер (3015 очков). Даже если бы Надаль попал на турнир по спортивному принципу, он все равно не сыграл бы: в августе испанец объявил, что досрочно завершает сезон 2021 года из-за травмы ноги.
По той же причине не выступит Федерер. У Роджера череда травм – во многом из-за них швейцарец скатился на 16-е место в рейтинге ATP и на 78-е – в чемпионской гонке.
Итоги жеребьевки
После жеребьевки в «Зеленую группу» попали Новак Джокович (Сербия, 1), Стефанос Циципас (Греция, 4), Андрей Рублев (Россия, 5) и Каспер Рууд (Норвегия, 8). В «Красной группе» оказались Даниил Медведев (Россия, 2), Александр Зверев (Германия, 3), Матеро Берреттини (Италия, 7) и Хуберт Хуркач (Польша, 9).
Где смотреть
Матчи Итогового турнира в прямом эфире покажет телеканал Eurosport 1. Игры также можно смотреть на сайте в разделе «Видео» и в приложениях для iOS и Android.
- Медведев сыграет с Джоковичем в лучшем случае в полуфинале. Пока можно вспомнить, как сербу удалось победить Даниила в парижском финале.
- Как дела у российских теннисистов в рейтингах? Карацев пока остался без Итогового, но уже выше Федерера.
ЗАК КОГО БОЛЕЕТЕ НА ИТОГОВОМ, КРОМЕ МЕДВЕДЕВА И РУБЛЕВА?
Итоговый турнир ATP
Рублев квалифицировался на Итоговый турнир АТР
Итоговый турнир ATP
Медведев квалифицировался на Итоговый после титула на USO