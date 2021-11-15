Если бы зимний сезон в Норвегии стал топовой рок-группой, то на разогреве у него обязательно зажег Каспер Рууд. Без бэк-вокала скромный теннисист скрасил ожидание скандинавских фанатов перед стартом лыж и биатлона – новое лицо приковало к себе внимание страны. «Забавно, всюду говорят, что у нас теперь есть Каспер и он борется против величайших звезд», – вспомнил отец теннисиста Кристиан Рууд.

В 2021 году Рууд выиграл пять титулов АТР категории 250 – Новаку Джоковичу эта цифра покорилась после победного «Мастерса» в Париже неделю назад. Норвежец вышел в три финала подряд и взял все: в Баштаде, Гштааде, Кицбюэле, а еще оформил по кубку в Женеве и Сан Диего. Каспер вошел в европейскую шестерку коммерческого Кубка Лэйвера и в восьмерку Итогового в Турине. Впервые в истории в царстве биатлона и лыж нашлось место и для тенниса.

Ad

Каспер Рууд с кубком в Кицбюэле Фото: Getty Images

Laver Cup Рублев разделался со Шварцманом – Европа ведет на Кубке Лэйвера 25/09/2021 В 07:24

В Открытой эре четверка его соотечественников во главе с участником третьего раунда Уимблдона Торвальдом Мо едва наигрывала по 50 матчей за карьеру; никого не было и в сотне рейтинга. Только в конце 90-х Кристиан Рууд совершил сенсацию и закрыл топ-40 лучших АТР. Соперник Евгения Кафельникова добрался до 1/8 финала АО, 3-го круга «Ролан Гаррос» и заглянул в финал ATP в Бостаде. Но теннисной легендой не стал – не было профильных школ, природного таланта, сказалось и равнодушие Федерации: в стране не нашлось полноценного спортивного комплекса с кортами, тренажерными залами, физио. Кристиан поставил карьеру на паузу ради первенца Каспера.

Мальчик интересовался футболом, хоккеем, гольфом и теннисом. Но к 12 годам нужно было срочно выбрать что-то одно. «Я мог предпочесть гольф теннису, но из-за папы выбор второго казался более естественным», – признавался Каспер. И парнем занялся сам отец. Под его началом и руководством европейских тренеров норвежский вундеркинд бил семейные рекорды: уже в 15 лет Каспер стал самым юным чемпионом страны.

«Мы в семье шутим над этим. Но нет такого: «ха-ха, теперь я лучше тебя». Я надеюсь, он позволит мне быть боссом на тренировке. Тогда Каспер сможет гордиться тем, что он лучше меня, – делился Кристиан. – Ему всего 22 года, я был намного старше, когда был на высоте».

Каспер Рууд и его отец Кристиан Рууд Фото: Getty Images

Постепенно янгстер начал продвигаться в юниорском рейтинге, но с турнирами «Большого шлема» отношения не сложились. Третий круг в одиночке – максимум. Зато в паре дела шли: два полуфинала Уимблдона и полуфинал «Ролан Гаррос» с сербом Миомиром Кецмановичем. Так что Каспер слегка занизил планку и пошел добирать баллы на менее престижных турнирах категории ATP 250 и 500, что привело его к юношескому №1 в 2016 году. «Моя цель – сидеть в раздевалке с Федерером, Надалем и другими звездами. Я хочу быть как минимум топ-50 в рейтинге ATP», – говорил Каспер.

Спарринг с Рафой и новый скилл

Мечту он решил не откладывать. После яркого участия на «фьючерсах» и «челленджерах» Каспер начал подниматься наверх. Он полностью изменил подход к тренировкам, перебравшись в Испанию, в Академию Рафаэля Надаля на Мальорке.

«Здесь есть все, что необходимо профессиональным теннисистам. Иногда я даже тренируюсь с Рафой, когда он приезжает в Академию, и учусь у него».

Помимо отца и Рафы, Каспера контролирует коуч Академии Педро Клар-Россельо. Классический грунтовик восемь лет назад мелькал на «челленджерах» и почти не забегал дальше квалификации на мэйджорах, но сыскал доверие Надаля и теперь воспитывает талантов. Мощный, подвижный, с хлестким форхендом и первой – Каспер тут же нашел общий язык с испанцем. Вместе они закрепили навыки, обогатив арсенал главным козырем – топ-спином или ударом с верхним вращением. По словам теннисного аналитика Ойвинда Сорвальда, Каспер настолько натренировал форхенд, что исполняет его лучше самого Рафы.

«Раньше все думали, что Рафа – единственный, кто так сильно вращает мяч, и никто другой не смог бы сделать подобного. Ведь у него такие мощные руки и кисть. Затем мы увидели, как это делает Каспер. Испанец долгое время был для него примером», – уточнил Сорвальд.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Мяч, пущенный норвежцем, теперь вращается со скоростью 60 оборотов в секунду, с бэкхенда – 46, что в среднем в три раза быстрее, чем у топов. Благодаря топ-спину он может крутить мяч выше над сеткой, чтобы тот отскакивал глубже к задней и оказывался на неудобной для соперника высоте. Если оппонент на хавкорте, то крученый отбрасывает его назад. Так Каспер создает собственный темп и контролирует игру. Удар справа для него хорош тем, что он особо эффективен именно на глине.

Исполнять любимый удар Рууду помогает и структура кортов. Дело в том, что в последнее время организаторы турниров часто экспериментируют с покрытиями: с каждым годом они становятся медленнее. На это жаловался Даниил Медведев на хардовом «Мастерсе» в Берси, он же удивлялся консистенции грунта на «РГ»-2021 – отчасти благодаря этому Даня впервые добрался до четвертого круга во Франции. Там, напротив, медленные пески были чуть быстрее.

Так как 56% всего сезона спортсмены проводят на глине, то у норвежца все шансы продолжить брать титулы, а вместе с тем следовать традициям Надаля. Когда Рафа начал тур, он выиграл девять финалов на грунте, прежде чем сделать это на другом покрытии – в 2005-м он оформил хардовый тысячник в Канаде. Каспер уже отошел от графика легенды, взяв хардовый титул в США.

«К 2024 году у Каспера Рууда будет титул «Ролан Гаррос», – уверен семикратный обладатель «ТБШ», тренер и спортивный комментатор Джон Макинрой.

Год назад юзеры посчитали бы твит американца вбросом, но сегодня мысль не кажется абсурдной – неясно, когда и какими в тур вернутся фавориты «РГ»: раненый Рафа Надаль и морально подавленный Доминик Тим. Каспер же – вариативный игрок: необходимо улучшить удар слева, встроить в игру резаные и поднять процент второй – Академия испанца исправит недостатки.

Потасовка с Кирьосом и легендарные фанаты

Не только дебют на Итоговом, который проходит в Турине с 14 по 21 ноября, заставил 5-миллионную Норвегию смотреть теннис. Каспер дружит с топами-зимниками – это уже плюс 50k к подписчикам. Он тренируется с Тарьеем и Йоханнесом Бё, с радостью принимает поздравления от братьев и отвечает взаимностью в день их триумфа. Обычно они встречаются на открытых теннисных кортах в Осло летом: у биатлонистов – межсезонка, у Рууда – перерыв после связки «РГ»-Уимблдон.

«Я пару раз играл с ними в теннис. Они не очень в этом хороши, если честно. Им нужно прилично поработать над своей игрой. Особенно младшему, Йоханнесу. В целом они очень приятные ребята», – вспомнил встречи Каспер.

Братья следят за успехами Каспера чаще – биатлонный сезон приходит на четыре месяца. Восемь оставшихся они посвящают семье, личным делам и теннису: смотрят лайвы, скроллят результаты, активно подбадривают Рууда в соцсетях.

Йоханнес Бё, Норвегия Фото: Getty Images

«Я тоже стараюсь следить за их выступлениями. Хотя сам по себе я не большой поклонник зимних видов. Для меня это слишком холодно, – усмехнулся Рууд-младший. – Сложно постоянно следить друг за другом. Но если они побеждают, это невозможно пропустить, потому что об этом пишут все спортивные медиа. Конечно, я поздравляю их со всеми успехами. Правда, я никогда не был на их гонках лично».

Рууд может стать удачной уловкой для спонсоров и после потасовки с Ником Кирьосом. «Это соперничество, которого мы заслуживаем», – прокомментировал нездоровые отношения парней комик и автор книги «Sportsidiot» Расмус Волд.

Вражда началась с «Мастерса» в Риме в 2019 году. «Если будет драка, то я готов», – сказал норвежец перед встречей. Но воинственный порыв был ни к чему. При счете 2:1 в его пользу в третьем сете австралиец эмоционально просел и отдал матч – в ответ на предупреждение судьи за сломанную ракетку Ник ногой выбросил на корт стул, собрал сумку и ушел. За что и был дисквалифицирован. После поединка Кирьос высмеял Рууда за излишне эмоциональное празднование. «Проблема Ника в том, что он идиот», – парировал Каспер.

Разногласия не прекратились. В 2021-м твиттер ATP-тура попросил подписчиков задать вопросы Кирьосу. В комментарии залетел любопытный Рууд. Он уточнил: «Какой любимый турнир на грунте у Ника?». В ответ австралиец кинул: «Твоя мать». Кирьос тут же удалил нелепый комментарий, но любопытные фолловеры его заскринили. Поведение Ника назвали идиотским, а в местной прессе саркастично посоветовали в следующий раз сказать это оппоненту в лицо.

В этот же день он обвинил Рууда в краже рейтинговых очков, когда норвежец летом 2021-го выиграл три турнира ATP 250 подряд: все на грунте – нелюбимом покрытии Ника, участие на котором он даже бойкотировал. Каспер последовательно игнорирует соперника, оправдывая вспышки гнева инфантильностью.

Ник Кирьос Фото: Getty Images

В августе 2021-го норвежская маркетинговая компания Sponsor Insight опубликовала топ-10 популярных спортсменов страны: в тройку заехала Тирил Экхофф, четвертым стал Йоханнес Бё, Клебо прикрыл десятку. После череды падших рекордов в норвежском теннисе компанию хедлайнерам может составить Каспер Рууд. Для этого у 22-летней легенды есть все: классная игра, дружба с популярными топами и даже персональный хейтер. А взятый курс АТР на раскрутку молодежи только ускорит процесс.

Пока братья Бё не вышли на старт Кубка мира-2021/2022, можете последить за рубкой лучшей восьмерки ATP на Итоговом. Турнир в Турине в самом разгаре.

Информация, что бывший биатлонист Антон Шипулин лучший финишер всех времен – миф. Кто же он?

Теннис Рууд выиграл 3 турнира ATP подряд. Он 1-й после Маррея 01/08/2021 В 05:45