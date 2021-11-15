Статистика встреч

Рублев и Циципас встречались друг с другом 9 раз: Стефанос впереди по победам 5:4.

В 2021-м теннисисты провели два матча: в финале турнира в Роттердаме победил Андрей, в финале «Мастерса» в Монако – Стеф.

В прошлом сезоне русский и грек также играли на групповом этапе Итогового. Циципас оказался сильнее на тай-брейке решающего сета, отыграв матчбол на приеме.

Крупнейшая победа Рублева над Циципасом – 3:1 в первом круге US Open-2019. Стефаноса над Андреем – в четвертьфинале «РГ»-2020 (3:0).

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Стефанос Циципас радуется победе над Андреем Рублевым в финале «Мастерса» в Монако Фото: Getty Images

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На харде соперники провели 6 матчей и забрали по три из них.

На харде в помещении между игроками состоялись четыре встречи, и тут тоже равенство – 2:2.

В конце сентября Рублев и Циципас играли в паре на Кубке Лэйвера – разбили в трех сетах Изнера и Кирьоса.

Циципас в третий раз сыграет на Итоговом турнире, который он выиграл в 2019-м. Рублев, помимо 2021-го, однажды вошел в топ-8 по итогам сезона – в 2020-м проиграл два из трех матчей в группе и не вышел в плей-офф.

Форма

Игроки подошли к Итоговому не в лучших кондициях, и если у Стефаноса они связаны с травмой руки, то Рублев просто потерял победный ритм и завалил конец сезона. Начнем по порядку: Циципас с середины октября принял участие в трех турнирах (Индиан-Уэллс, Вена, Париж) и ни на одном из них не добрался до финала. В США грек остался в полуфинале главным фаворитом после вылета Медведева и Зверева, но неудачно сыграл против Басилашвили. В столице Австрии Стеф уступил уже во второй встрече Френсису Тиафо, а во Франции не доиграл и первый сет стартового матча – снялся против Попырина при счете 2:4 из-за опасения усугубить повреждение руки.

У Рублева спад результатов длится уже месяц с полуфинала турнира в Сан-Диего. Тогда в 1/2 он сгорел Кэмерону Норри, после чего ни разу не выиграл больше одного матча: в Индиан-Уэллс неожиданно оказался слабее Томми Пола (в третьем круге, начинал со второго), в Москве не защитил титул против Адриана Маннарино (второй круг, первый не играл), в четвертьфинале Санкт-Петербурга не выстоял против легендарного Ботика Ван де Зандсхалпа, а в Париже проиграл первый же матч – в двух сетах Тэйлору Фритцу. Так что к Итоговому Андрей подходит с не самым приятным багажом поражений.

Кто что сказал

Андрей Рублев: «Сейчас я чувствую себя намного лучше. Последние две недели снова прибавляю на корте и за его пределами. Конечно, я полностью выложусь и надеюсь хорошо выступить. В этом году я более спокойно подхожу к турниру. Надеюсь, в прошлом году чему-то научился.

Я проанализировал ошибки прошлого года и сделал выводы. Посмотрим, хватит ли мне ума, чтобы выступить лучше. Я даже не думаю о том, есть ли у меня шансы на победу, могу ли я стать темной лошадкой. Просто хочу сосредоточиться на процессе. Даниил, Стефанос и Саша выигрывали Итоговый, потому что доказали, что они топ-игроки и способны показывать необходимый уровень. Я больше сосредоточен на процессе и сейчас доволен тем, как идут дела на корте и за его пределами. Возможно, это случится не сразу, но если я продолжу так работать, меня ждут хорошие результаты».

Андрей Рублев на Итоговом турнире Фото: Getty Images

Стефанос Циципас: «В Париже мне пришлось сняться в качестве меры предосторожности. Последние дни во время тренировок локоть еще немного болел, но сейчас мне уже лучше. Я сделаю все, чтобы полностью восстановиться».

Котировки и прогноз на игру

Победа Рублева: 2,08

Победа Циципаса: 1,79

У Рублева наблюдалось преимущество в матчах против Циципаса на быстрых хардовых кортах, и в Турине в этом году оно как раз довольно скоростное. Но есть проблема: в последнее время игра Андрея вызывает вопросы и страдание для глаз. Российский №2 слишком нервничает, а разнообразие его тенниса далеко от желаемого. Тем не менее, в первом матче против Циципаса, который не факт, что до конца залечил повреждение, Андрей должен взять хотя бы один сет и суммарно отыграть со Стефом более 23,5 геймов за кэф 1,98.

Где и когда смотреть матч

Матч состоится 15 ноября вторым запуском после встречи Джокович – Рууд. Игра запланирована на 23:00 по московскому времени, прямую трансляцию смотрите на Eurosport 1. Также на сайте Eurosport.ru читайте текстовую трансляцию встречи

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