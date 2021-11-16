Вторая ракетка России Андрей Рублев начал второй для себя Итоговый турнир лучше, чем обладатель титула «Большого шлема» Даниил Медведев, хотя были опасения. Рублев проиграл пять последних матчей из семи, а в Турине попал на Стефаноса Циципаса – не самого удобного соперника, которому уступал 4-5 по личным встречам. Но Рублев победил в двух сетах – 6:4, 6:4. Медведев днем ранее провозился с Хубертом Хуркачем три партии.

Циципас тоже ехал на Итоговый не в лучшей форме – его беспокоила травма руки. В итоге победитель турнира 2019 года позволил сопернику добраться до брейк-пойнтов уже в первом гейме, но спасся и отдал сопернику подачу только в пятом. Рублев напоминал лучшую версию себя – играл в силовой теннис и заколачивал мячи в корт. В первом сете он взял с первой подачи 87 процентов розыгрышей.

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«Матч поставили на 9 вечера, у меня было много времени днем – и я решил поспать. Обычно днем я вообще не сплю. Даже если пытаюсь – не получается. Но сегодня проспал больше часа. И потом я смотрю на часы – 6 вечера. И я думаю: «Как 6 часов? Что-то случилось – может, телефон сломался». И только потом понял, что заснул днем. И что у меня матч через пару часов. Что нужно просыпаться», – рассказал Рублев курьезную историю после матча.

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Андрей Рублев Фото: Getty Images

Как и всегда, Андрей самокритичен и не считает, что победой над Циципасом всем все доказал. «Это только один матч, впереди еще целый турнир. Сегодня я здорово сыграл, но на следующий матч могу вернуться старый я. Посмотрим», – заявил он.

«Я мог бы сыграть лучше, но Андрей был очень хорош, – отдал должное Циципас. – Я никогда не видел, чтобы он так здорово подавал. По-моему, в первом сете он где-то 22 раза подряд попал первым мячом. Может быть, цифры другие, но у меня было такое ощущение».

Но центральной фигурой матча был не Рублев – камеры выхватили сидящего на трибунах Златана Ибрагимовича, который прикатил из Милана в Турин. «Не Златан смотрит теннис – это теннис смотрит Златана», – такими словами (в общем-то предсказуемыми) поприветствовали шведского футболиста официальные соцсети.

До игры Рублева и Циципаса Ибрагимович встретился с Джоковичем, ради которого и приехал. «Когда волк встречает льва», – подписано совместное видео легенд в соцсетях ATP.

Во втором туре группового этапа Рублеву и Джоковичу предстоит играть между собой. Удивительно, но на кортах они еще не встречались.

А что еще связывает Новака и футбол? Он ярко отметил выход Сербии на ЧМ, болеет за хорватов и, конечно, «Милан».

В первом туре Джокович победил норвежца Каспера Рууда. Дебютант Итогового может затмить зимних легенд Норвегии – Йоханнеса Клебо и братьев Бё.

Серб опять начал падать на корте – вот видео.

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