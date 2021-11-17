Статистика встреч

Новак и Андрей никогда ранее не встречались.

Рублев шесть раз играл против первых ракеток мира и одержал три победы: над Федерером, Марреем и Надалем.

Из трех поражений от первых ракеток два пришлись на матчи с Рафой, еще одно – на игру против Энди.

В 2021-м Рублев одержал четыре победы над игроками топ-10: дважды справился с Циципасом и по разу – с Надалем и Медведевым.

Андрей во второй раз играет на Итоговом турнире – в 2019-м он занял последнее место в группе с одной победой (над Тимом).

Новак – пятикратный победитель Итогового турнира, но последний титул он добыл в далеком 2015-м.

В этом сезоне Джокович проиграл всего шесть матчей при 48 победах.

Статистика Рублева по сезону: также 48 побед, но 20 поражений.

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Форма

Итоговый турнир ATP Златан смотрел матч Рублева. Андрей эффектно обыграл Циципаса ВЧЕРА В 07:00

Рублев перед Итоговым турниром откровенно не блистал: начиная с ивента в Сан-Диего, где в четвертьфинале Кэмерону Норри, Андрей выиграл всего два матча и проиграл четыре. Обиднее всего результаты русского номера два на соревнованиях в России: В Москве он не защитил титул и вылетел во втором круге (Маннарино), а в Санкт-Петербурге – в четвертьфинале (Фритц). Однако Итоговый Андрей начал за здравие и довольно легко переиграл Циципаса (6:4, 6:4), который по котировкам считался вторым фаворитом группы.

Рублев на глазах у Златана сравнял счет в личке с Циципасом

У Джоковича после побед на трех гранд-слэмах было две цели: сначала – собрать «Золотой Большой шлем», а после вылета с Олимпиады – календарный «Большой шлем». Но на US Open случилось то, о чем знает каждая муха на планете – в финале Новака остановил Даниил Медведев, который не позволил сербу осуществить мечту и стать на 100% легендой. После поражения в США Джоко впал в спячку и пропустил несколько крупных турниров, но вернулся в Париже, чтобы не только выиграть трофей, но и сохранить первую строчку рейтинга. Это ему удалось – в финале был обыгран все тот же Медведев.

На Итоговом Новак стартовал с победы в двух сетах над Каспером Руудом – трудовой, хотя по счету так и не скажешь (7:6(4), 6:2).

Джокович неудачно стартовал, но в итоге не отдал и сета Рууду

Кто что сказал

Андрей Рублев: «Уже решено, что я буду играть с Новаком, и сказать особо нечего. Он один из величайших игроков в истории, поэтому я даже не знаю, что сказать. Я надеюсь, что выиграю пару геймов, но на самом деле единственное, что я могу, – верить в себя и выкладываться по полной».

Новак Джокович перед встречей с Рублевым поразмышлял на отдаленные от матча темы. Например, о том, сколько еще планирует играть: «В моей голове нет конкретного числа, и я не хочу себя ограничивать. У меня нет причин думать об уходе из тенниса. Я забочусь о своем теле, надеюсь, не закончу из-за травмы».

Котировки и прогноз на игру

Победа Джоковича: 1,21

Победа Рублева: 4,6

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Настрой Рублева перед матчем с лучшим игроком планеты выглядит странно: либо Андрей действительно чувствует обреченность, либо шутит и разбавляет обстановку. У русского теннисиста есть опыт побед над большими игроками – Федерером и Надалем, – но Джокович, который находится в неплохой форме – другое дело. Серба не задавить мощными ударами с форхенда, а других ключей в арсенале у Рублева в общем-то нет. Плюс скажется давление крупного турнира и огромного заполненного фанатами стадиона. Новак должен победить легко, так что тотал меньше 21,5 геймов за кэф 1,89 – самое то.

Где и когда смотреть матч

Матч второго тура группового этапа Итогового турнира между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым состоится 17 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно будет на телеканале Eurosport 1. Также на сайте Eurosport.ru читайте текстовую трансляцию встречи с комментариями обворожительной Софьи Колодкиной.

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