Эти 30 секунд на тай-брейке во 2-й партии – главная несправедливость дня. Одно неочевидное решение бокового судьи едва не стоило русскому, возможно, сложнейшей победы на групповом этапе Итогового в Турине. Хотя матч Медведев полностью контролировал, забрав первый сет со счетом 6:3.

После сорока минут было ощущение, что Зверев, преследуемый воспоминаниями о болезненном разносе 10-дневной давности, не извлек никаких уроков. На тысячнике в Берси Даня попадал все углы, а немец, напротив, совсем забыл, что такое линии и как по ним простреливать. По такому же сценарию проходила и первая партия: у русского лучше процент реализации первой и второй, больше эйсов и меньше двойных. К тому же Саша не мог найти ответ на бэкхенд Даниила по линии, а сам с трудом завершал розыгрыши точным попаданием.

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Даниил Медведев Фото: Getty Images

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Во второй же партии головной боли русскому Зверев доставил эйсами. Он варьировал направление подачи и заколотил целых 13 штук, что и дотащило его до тай-брейка. Так же, как и игра на задней: немец начал обретать уверенность, которая едва не довела его до победы в матче.

Возможно, драйвером этой самой решимости Саши стал странный момент в начале тай-брейка второго сета на подаче Даниила. После мини-брейка, при счете 1-2 Медведев не подал первую, а на второй неожиданно среагировал линейный на стороне русского. Эти люди сидят на стульчиках сбоку и включаются в игру – да почти никогда! Он-то и высмотрел зашаг Медведева, который отдал и вторую подачу – заступ считается ошибкой.

В спор тут же включился эмпайер – Даниил заказал просмотр. Так что миллиметровую осечку русского увидел весь стадион в Италии. Видеоповтор ситуацию не прояснил, а лишь раззадорил Медведева и фанатов. Уже взвинченный №2 АТР на фоне улюлюкающей толпы упорно спрашивал судью: «Где же заступ?». Но в ответ получал лишь сухой совет внимательно заглянуть на экран. Как обычно фанатов раздразнила настойчивость Дани, и они стали аплодировать тому под руку. За что получили большой палец вверх в знак благодарности за гостеприимство и уважение.

Да, возможно, микрозашаг и был, но удивительно, что боковой судья вообще зафиксировал его и включился в игру в такой момент. Обычно подобные ошибки всплывают раз или два за турнир.

Скандальный момент с фантомным зашагом Медведева на тай-брейке

После случившегося Даня проиграл два мяча подряд, а отставание в три удара при остро подающем Звереве он не смог сократить – 7:6(3) за немцем. Водопад первых от обоих теннисистов не заставил долго ждать золотого тай-брейка. Уставший, но на опыте Медведев закрыл его и взял первый тай в истории противостояния с Александром, а также оформил 5-ю победу подряд над Зверевым с 2019 года.

Сама виктория над немцем не гарантировала Даниилу полуфинал: могла сложится ситуация, при которой у трех игроков – Медведев, Зверев и Маттео Берреттини – было бы по 2 победы, и тогда пришлось бы смотреть на дополнительные показатели. Однако вечером итальянец снялся с соревнований, его место займет соотечественник Янник Синнер. Теперь в случае тройного равенства Медведев и Зверев будут выше: сыгравшие три матча теннисисты получают равенство над теми, у кого две игры.

В соседней сетке Каспер Рууд почти навязал борьбу сербу Новаку Джоковичу. Дебютант Итогового может затмить зимних легенд Норвегии – Йоханнеса Клебо и братьев Бё.

Новак же готовится ко встрече с Андреем Рублевым. Накануне русский разделался с греком Стефаносом Циципасом. Ему хлопал даже сам Златан Ибрагимович.

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