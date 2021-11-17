Итальянский теннисист Янник Синнер сделал красивый жест в адрес Маттео Берреттини после победы над поляком Хубертом Хуркачем (6:2, 6:2) на Итоговом турнире АТР.

20-летний Синнер заменил травмированного Маттео Берреттини, а после игры написал на камере: «Маттео, ты кумир».

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«Конечно, это один из самых ярких моментов моего сезона. С другой стороны, я не так хотел сюда попасть. Особенно с учетом того, что снялся Маттео, которому уже много-много раз не везло по ходу карьеры. Я уже говорил, что играю этот турнир для него, потому что он больше меня заслужил здесь выступить. Невероятно выступать в Италии, когда тысячи людей за тебя болеют и тебя поддерживают. Я старался наслаждаться моментом и провел невероятный матч», – сказал Синнер.

Янник Синнер Фото: Getty Images

Берреттини травмировался во время первого матча против Александра Зверева. Во втором сете итальянец повредил мышцу живота. Маттео взял медицинский перерыв по ходу гейма на подаче, а затем провел еще один розыгрыш и снялся. Берреттини уходил с корта в слезах – он уже травмировал мыщцы живота в нынешнем сезоне, когда из-за них не вышел в четвертый круг Australian Open.

После той встречи Маттео посочувствовал Зверев – немецкий теннисист обнял итальянца на корте, оставил ему послание в виде грустного смайла на камере и полностью посвятил Берреттини послематчевое интервью.

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«Если честно, мне плакать хочется. Не знаю, что сказать. Первый сет был потрясающим, уровень был очень высоким. Но в итоге это не имеет значения. Хочется, чтобы в конце матча оба игрока были здоровыми и шли готовиться к следующему. Для Маттео это вообще ужасно. Он весь год играл, чтобы отобраться на этот турнир – который для него домашний. Тут 15 тысяч человек за него болеют, но после одного сета все закончилось.

Сейчас я не хочу обсуждать матч. Мы с Маттео близко знакомы, и я ему очень сочувствую. Я сказал ему, что он квалифицируется в следующем году. Он один из лучших игроков мира, и я уверен, что мы еще увидим его на этом корте», – говорил Зверев.

Маттео Берреттини и Александр Зверев Фото: Getty Images

Маттео действительно сильно расстроился, что не сможет продолжить выступать на домашнем турнире. После травмы он обратился к поклонникам в инстаграме. «Я опустошен. Никогда не думал, что придется вот так закончить самое важное теннисное событие, когда-либо проходившее в Италии. Но как бы я ни хотел сыграть перед вами, мое тело к этому не готово. Сказать, что мне грустно, – ничего не сказать. У меня ощущение, что я потерял то, ради чего работал годами. Это тяжело, но я верю, что это лучшее решение для меня и моей карьеры», – написал итальянец.

У Синнера еще есть шанс достойно представить Италию на Итоговом турнире в Турине. Янник сохраняет шансы на выход в полуфинал – для этого в третьем раунде группового этапа ему нужно одолеть Даниила Медведева и надеяться, что Хуберт Хуркач победит Александра Зверева.

Во втором туре Итогового Зверев уступил Даниилу Медведеву – судья едва не отобрал победу у российского теннисиста из-за очень спорного момента с заступом.

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Источник: Tennis TV.

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