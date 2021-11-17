Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев бьются на Итоговом турнире ATP: друзья по жизни попали в разные группы и могут встретиться только в полуфинале.

Медведев защищает прошлогодний титул, а всего в нынешнюю восьмерку входят четыре победителя Итогового. Слабо вспомнить всех, кто когда-либо поднимал над головой этот Кубок в XXI веке? Помимо Медведева, там есть еще один русский, а вот кое-кто из Биг-3 в списке отсутствует.

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