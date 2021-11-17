Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев бьются на Итоговом турнире ATP: друзья по жизни попали в разные группы и могут встретиться только в полуфинале.
Медведев защищает прошлогодний титул, а всего в нынешнюю восьмерку входят четыре победителя Итогового. Слабо вспомнить всех, кто когда-либо поднимал над головой этот Кубок в XXI веке? Помимо Медведева, там есть еще один русский, а вот кое-кто из Биг-3 в списке отсутствует.
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Итоговый турнир ATP
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- У Eurosport.ru есть и другие теннисные тесты – попробуй назвать всех русских победителей «ТБШ» в одиночном разряде.
- А еще можно вспомнить всех чемпионов ОИ-2020 из России – там есть и теннисисты.
- Медведев уже выиграл два матча на текущем Итоговом, но судья пытался сдержать его в матче с Александром Зверевым.
Итоговый турнир ATP
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