Российский теннисист Аслан Карацев неожиданно может стать участником Итогового турнира года, который на этой неделе проходит в Турине. Полуфиналист Australian Open-2021 изначально не был даже в числе запасных, но 17 ноября был срочно вызван организаторами на случай снятия очередного участника.

Изначально к восьмерке сильнейших на турнире присоединились Янник Синнер и Кэмерон Норри. Итальянец – девятый номер сезона в гонке за Итоговый, британец – 11-й. Кэмерон составил компанию Яннику благодаря тому, что девятый в тотале – Рафаэль Надаль – досрочно завершил сезон.

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Кэмерон Норри Фото: Getty Images

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До старта турнира было известно, что у нескольких игроков есть проблемы со здоровьем. Маттео Берреттини брал паузу после турнира в Вене и не заявился на «Мастерс» в Париже, а Стефанос Циципас отказался от участия в тысячнике по ходу матча второго круга против Алекса Попырина, сославшись на проблемы с рукой. Именно итальянец и грек стали жертвами неудовлетворительно самочувствия.

Маттео не доиграл матч первого тура против Александра Зверева, но готовился выйти на корт против Хуберта Хуркача. В итоге итальянец все же отказался от участия, не став рисковать ослабшими мышцами пресса: «Я опустошен. Никогда не думал, что придется вот так закончить самое важное теннисное событие, когда-либо проходившее в Италии. Но как бы я ни хотел сыграть перед вами, мое тело к этому не готово. Сказать, что мне грустно, – ничего не сказать. У меня ощущение, что я потерял то, ради чего работал годами», – написал Берреттини в инстаграме. Против поляка его заменил Синнер.

Синнер выпорхнул на замену Берреттини и расправился с Хуркачем

Спустя сутки участь Маттео постигла и Циципаса. Стефанос должен был играть с Каспером Руудом, но, сославшись на травму правого локтя, уступил право выйти против норвежца Кэмерону Норри. Детально грек повреждение не прокомментировал, но оно явно беспокоит его не слишком сильно – иначе он не провел бы целиком матч против Андрея Рублева.

В результате на турнире остались восемь игроков и ноль запасных. Поэтому в Турин вызвали первого из доступных теннисистов. Так как Феликс Оже-Альяссим официально завершил сезон, то следующим по счету был Карацев (в гонке он был 13-м).

Кого заменит Аслан?

Не исключен вариант, при котором свой последний матч в группе отдаст Хуркач. Во-первых, поляк проиграл оба матча и потерял шансы выйти в полуфинал. Во-вторых, работающие на турнире журналисты сообщили, что у Хуберта есть некоторые проблемы со здоровьем. Если Хуберт и правда снимется, то Карацев в третьем туре сразится с Александром Зверевым, с которым ранее никогда не встречался.

Аслан Карацев Фото: Getty Images

Есть ли у Карацева шансы выйти в 1/2?

К сожалению, это невозможно ни теоретически, ни математически. На данный момент расклад в группе следующий: у Медведева два балла (гарантировал себе первое место), у Зверева и Синнера – по одному. В том случае, если Аслан обыграет Сашу, а Даниил – Янника, у троих теннисистов будет по одному очку, но дальше вступит в силу правило турнира: дальше идет тот, кто отыграл больше матчей. У Карацева будет в активе одна проведенная игра, у Синнера – две, у Зверева – три. Соответственно, именно немец войдет в топ-4 ивента.

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