На все причудливые жесты и походки Медведева трибуны реагируют однозначно – локальным болельщикам не нравится протест такой формы. Но саркастические действия, обращенные к 20-тысячной толпе Парижа, Нью-Йорка или Турина, иначе считывают иностранные болельщики в сети. Ничего плохого они не видят и в троллинге соперника, что показал матч с Янником Синнером. Бой с итальянцем за выход из группы стратегически ничего не решал: Медведев уже в полуфинале, а Синнер – 100% нет. Даниил обозначил всю несущественность поединка: он нарочито зевнул в перерыве буквально в лицо проходящему мимо итальянцу.

«Я не хотел 2,5 часа играть мертвый матч, так что это было неожиданно. Но я люблю читать комментарии, и люди, которые меня критикуют, должны понять, что я мог просто сняться. Сказать перед матчем, что у меня голова болит, не выходить на корт и все равно закончить первым. Вместо этого я устроил шоу. Думаю, тем, кто был на стадионе и заплатил за билеты, понравилось. Так что я выполнил свою работу. И рад, что в итоге победил», – сказал Медведев после матча.

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Даниил Медведев Фото: Getty Images

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Пытливый взгляд итальянских болельщиков проморгал этот психологический прием, но камеры зацепились за него и потом долго крутили в хайлайтах. Ошарашен, видимо, был и сам Янник – он не ожидал такой прямолинейности от русского теннисиста после полученной баранки. Так что самого юного участника Итогового ситуация оскорбила и придала здоровой злости. На тай-брейке 2-й партии после каждого победного розыгрыша он праздновал в стиле разъяренного Новака Джоковича: кричал, поднимал руки в прыжке, взывал к поддержке публику. Безэмоциональный скромник никогда так не реагировал на успех.

Даниил понимал, что он выше классом и на опыте доведет матч до победы. Чувство превосходства, отсутствие цели и такой бездарный первый сет Янника расслабили Медведева, но подарили самый зрелищный трехсетовик в Турине. Удивительно, что иностранные болельщики в сети остались довольны экшеном и совсем не обижаются на русского – он дал матчу необходимого огня. Болельщики уже свыклись с троллингом Дани и даже находят в этом свое очарование.

Даниил Медведев Фото: Eurosport

«Если это был реальный зевок, то это легендарно», – написал пользователь 2ND_Dinne

«Он очень смешной», – пишет OscarJHumphrey

«Медведев – эпичный хаос», – smg1138

«Это очень неуважительно, но мне это нравится, потому что это Медведев», – Connect_Ad_6635

Как зритель, я нахожу Медведева забавным и интересным. Но если бы он был моим оппонентом, это бы меня разозлило.

«Он невероятный тролль. Люблю этого парня», – заключил OeroLegend.

«Он такой славный тролль. Любите этого человека, каким бы лицемерным он ни был», – написал Brittainthecommie2.

«Только легенды поймут это», – парировал zubrman.

«Медведев всегда привносит драмы. За это я и люблю его», – написал purplewisteriadreams.



Медведев посылал парижанам поцелуи, их же троллил слоником, эпатажно дефилировал в образ осьминога, подносил палец к уху, якобы не в силах расслышать вой трибун, а еще рыбкой падал после победы над Новаком Джоковичем в финале US Open.

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Многие даже сравнили его с другим любителем пафоса и веселья на корте. «Медведев – новый Кирьос. У Дани есть и хорошая стабильная игра. Веселье! – заключил пользователь thebigad.

Микса здорового троллинга и зрелищной игры, которая приносит кубки, теннис в XXI веке еще не видел. Даниил занял свою нишу: он ни на кого не похож и не стремится к мировой поддержке и принятию. И этот образ ему чертовски идет.

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