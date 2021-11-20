Российский теннисист и №2 ATP Даниил Медведев переиграл норвежца (№8 в мире) Каспера Рууда в 1/2 финала Итогового в Турине – 6:4, 6:2. За титул он поборется с кем-то из пары Новак Джокович – Александр Зверев. Их матч состоится в 23:00 по мск.
Матч продолжался час и 50 минут. За это время Медведев подал 3 эйса против одного у Рууда, русский оформил две двойные, когда у норвежца таких три. Больше Каспер и ошибался: 19 против 14.
Матч продолжался час и 50 минут. За это время Медведев подал 3 эйса против одного у Рууда, русский оформил две двойные, когда у норвежца таких три. Больше Каспер и ошибался: 19 против 14.
Возможный финал против Новака Джоковича станет 4-м в этом сезоне: на Australian Open и «Мастерсе» в Париже сильнее был серб, US Open взял русский, не дав сопернику шанса оформить «Карьерный шлем».
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