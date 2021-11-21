Вторая ракетка мира из России Даниил Медведев близок к защите титула на Итоговом турнире: противостоять в финале будет немецкий теннисист Александр Зверев, победитель турнира 2018 года.

Путь к финалу и форма

Ad

Медведев и Зверев попали в одну группу на Итоговом-2021 и играли между собой несколько дней назад. В упорнейшем трехсетовом противостоянии на тай-брейке третьего сета победил Даниил. Медведев выиграл все четыре матча на пути к финалу, но самым простым получился полуфинал против Каспера Рууда – понадобилось только два сета. Со Зверевым, Хубертом Хуркачем и Янником Синнером Медведев играл по три.

Итоговый турнир ATP Медведев вынес Рууда и ждет Джоковича в финале 18 ЧАСОВ НАЗАД

Медведев не оставил шансов Рууду и сразится в финале Итогового

На Итоговом у Даниила не самая мощная форма, но в любом случае сохраняется стиль игры, к которому непросто адаптироваться. В четырех матчах Медведев сыграл пять тай-брейков – и только два выиграл. Зато оба получились решающими. Плюс – полуфинал российского теннисиста завершился в 17:30 по московскому времени, а его будущий соперник два с половиной часа играл с Джоковичем и закончил около двух ночи по Москве (около полуночи по местному времени).

Медведев – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:7(5), 6:3, 6:4

Медведев – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:7(3), 7:6(8)

Медведев – Янник Синнер (Италия) – 6:0, 6:7(6), 7:6(8)

Медведев – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:2

У Зверева есть одно поражение – как раз от Медведева. Он вышел в плей-офф со второго места в группе, но путь получился чуть менее энергозатратным. Первый соперник, итальянец Маттео Берреттини, снялся в начале второго сета, не имеющий мотивации Хуркач визуально легко уступил в двух партиях. Затяжные матчи получились с Медведевым и Джоковичем – и немец опять переломил серба, как в полуфинале Олимпийских игр. В финале снова будет ждать российский теннисист.

Зверев вспомнил ОИ и снова сломил Новака – смотри лучшие моменты

Зверев – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6(7), 1:0

Зверев – Даниил Медведев (Россия) – 3:6, 7:6(3), 6:7(6)

Зверев – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:2, 6:4

Зверев – Новак Джокович (Сербия) – 7:6(4), 4:6, 6:3

Личные встречи

На групповом этапе Медведев вышел вперед по личным встречам – 6-5.

Теннисисты встретятся в третий раз за 15 дней – помимо группы Итогового, они играли в полуфинале парижского «Мастерса». Победил Медведев.

Зверев вел в счете 5:1, но с 2019-го проиграл пять матчей подряд.

За этот отрезок немец взял у Медведева всего три сета.

Соперники ни разу не встречались на мэйджорах, но 5 раз играли на «Мастерсах» – счет 3:2 в пользу Даниила.

Удивительно, но все 11 встреч между теннисистами состоялись на харде.

В помещении состоялись 6 из них – Медведев также выиграл больше (4:2).

Кто что сказал

Давая интервью после полуфинальной победы над Руудом, Медведев не знал, с кем сыграет – со Зверевым или с Джоковичем.

«Не хочу говорить, что мы Большая тройка, но сейчас мы три лучших игрока мира. В теннисе понять просто – есть же рейтинг. Сейчас мы занимаем три первых места в рейтинге, здесь остались последними. Завтра надеюсь на отличный матч, кто бы мне ни достался. Против Новака в последнее время у меня была пара сложнейших матчей, с Сашей – то же самое. Будет интересно», – сказал Даниил.

«В группе я проиграл ему [Медведеву] 6:8 на решающем тай-брейке, – вспомнил Зверев. – Просто жду матча с нетерпением – думаю, он будет отличным. Если не считать «Шлемы» и Олимпиаду, это крупнейший турнир в мире. Здесь только лучшие, так что победа нам нем будет очень ценной».

Ставки и прогнозы

Победа Медведева – 1,53

Победа Зверева – 2,60

Букмекеры логично призывают ставить на Медведева, который в последних матчах практически не дает сопернику из Германии шансов. Но победа явно будет непростой – стоит рассмотреть ставку с коэффициентом 1,57 на то, что Зверев все же победит в одном из сетов.

Где и когда смотреть матч

Встреча Медведев – Зверев состоится 21 ноября в Турине и начнется в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале Eurosport 1, также читайте текстовую трансляцию на Eurosport.ru от Софии Колодкиной.

КТО ВЫИГРАЕТ ИТОГОВЫЙ-2021? Даниил Медведев Александр Зверев

Итоговый турнир ATP Медведев зевнул в лицо соперника. Иностранцы в восторге ВЧЕРА В 14:25