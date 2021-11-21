Даниил Медведев провел сверхуспешный сезон и завершает его финалом Итогового турнира. В 2021-м случилось почти все: Даниил наконец осуществил мечту, выиграв турнир «Большого шлема», и поднялся на вторую строчку мирового рейтинга. Параллельно с этим Медведев переподписал контракты почти со всеми основными спонсорами и окончательно закрепился в топ-10 самых зарабатывающих теннисистов мира.

Сколько зарабатывает Медведев?

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Основной заработок любого теннисиста – призовые от участия в турнирах. Правда, этот тезис верен для 99% игроков. Топы зачастую получают от внеигровой деятельности больше, чем от выступлений на корте, и Медведев к ним относится.

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Непосредственный заработок Даниила на теннисе в 2021 году (без учета Итогового турнира) – 6,3 млн долларов. В Турине Медведев увеличил доход еще на 1,222 млн, а победа в финале может принести дополнительные 1,094. Получается, годовой заработок от основной деятельности в любом случае не принесет Даниилу больше 8,7 млн долларов.

Эта сумма лишь немного превосходит годовые доходы Медведева от рекламных контрактов. По данным Forbes, Даниил зарабатывает на них 8 млн долларов в год.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

У Медведева очень крутой подход к спонсорским активациям, так что можно рассчитывать на увеличение заработка по этому направлению в будущем. Даниил раскрыл секрет успеха в одном из интервью: «Агент сказал, чтобы я написал ему компании, которые мне нравятся. Обещал подумать, что можно с ними сделать. И мы сделали. Классно, что я могу честно рекламировать крутые продукты, которыми пользуюсь сам. Хочу идти с этими спонсорами, если повезет, до конца карьеры».

На данный момент круг партнеров Даниила узок, но включает только компании с именем – Lacoste, BMW, «Тинькофф», HyperX (продукты для киберспортсменов и геймеров) и Bovet Fleurier (швейцарский производитель коллекционных часов).

15 млн долларов в год – это много?

Forbes ставит Медведева на седьмое место самых зарабатывающих теннисистов мира. До шестой строчки (Кэй Нисикори) – пропасть. Заработок японца составляет 26 млн долларов в год, 96% формируется из рекламных контрактов. Роджер Федерер и вовсе 99,3% годового дохода получает не от турниров. В 2021 году великий швейцарец заработал на корте 600 тысяч долларов, но всего получил 90,6 млн.

Выше Медведева в рейтинге Forbes расположились две представительницы WTA-тура – Наоми Осака (второй заработок в 2021 году – 60,1 млн долларов) и Серена Уильямс (третий – 41,8 млн).

Наоми Осака и Серена Уильямс Фото: Getty Images

Если сравнивать доходы Даниила со спортсменами в других видах спорта, то 15 млн долларов покажутся мелочью. Боец ММА Конор Макгрегор, например, заработал за год 180 млн долларов, форвард «ПСЖ» Лионель Месси – 120. Даже одноклубник Лео Неймар, которого с натяжкой можно назвать третьим футболистом в мире, поднял за сезон 95 млн.

Сколько всего денег у Медведева?

Заработок Даниила не ограничивается доходами в успешнейший 2021 год. Всего за карьеру вторая ракетка мира поднял призовыми больше 20 млн долларов. Среди российских теннисистов больше (23,9 млн) заработал только двукратный чемпион «ТБШ» и экс-вторая ракетка мира Евгений Кафельников, и его результат Медведев почти точно превзойдет уже в следующем году.

В интервью ютьюб-каналу «Тинькофф Инвестиции» Даниил рассказывал, что планирует пойти по пути Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, и растянуть карьеру до 35-40 лет. Если повезет, он сможет приблизиться к заработку великих за карьеру – помогут инфляция и рост призовых на самих турнирах.

Пока говорить о погоне за заработком Новака (154 млн призовых), Роджера (130) и Рафы (124) рано, но Даниил вполне может войти в топ-5. В данный момент на пятой строчке располагается Пит Сампрас с 43,3 млн долларов призовых.

Если оценивать не только призовые Даниила, а общие доходы, то, вероятно, его заработок близок к 40 млн долларов. К 20 млн призовых нужно добавить доходы от спонсорских контрактов, которые только за последние два года принесли Медведеву 12,5 млн долларов.

Как Даниил тратит деньги?

Расходы теннисистов тоже делятся на две группы – теннисные и личные. В первую категорию входят затраты на тренеров, физиотерапевтов и других членов команды, а еще на перелеты и проживание игрока с командой на турнирах. Даниил рассказывал об этой части тенниса в интервью Олегу Тинькову:

«Зарплата тренера зависит от того, будет ли игрок весь год непрерывно ездить с ним и работать. В таком случае ты платишь за месяц, а еще процент с хорошо сыгранных турниров. Кто-то платит процент со всех турниров и 6000-15000 евро в месяц на постоянной основе. Теннис – индивидуальный вид спорта, поэтому оплата трансфера и проживания себя и команды также лежит на спортсмене».

В 2019 году Даниил в разговоре с Forbes упоминал сумму, которая уходит на теннисные расходы: «Если у тебя в месяц ушло на перелеты, отели и еду 30 тысяч евро – это хорошо». С поправкой этой суммы на инфляцию и разрастание штаба расходы Медведева теперь занимают около 50 тысяч евро, или примерно 500 тысяч евро в год.

Даниил Медведев Фото: Eurosport

О личных расходах рассуждать сложнее. Даниил неоднократно подчеркивал, что не относит себя к шопоголикам и не тратит огромных денег на повседневные покупки: «Где-то 15% доходов трачу на команду, а на личные расходы… Трачу немного, даже лимит не ставлю, потому что знаю, что его не перебью».

Теннисист рассказывал, что суммарно тратит около 40-50% от заработка (с учетом налогов и расходов на команду), а остальное откладывает на будущее. Большие покупки (например, машину) Медведев и вовсе может позволить себе, если выиграет турнир: «У меня есть постоянная мотивация выигрывать титулы, чтобы потом порадовать себя и купить что-то особенное. Понятно, что я и так могу себе многое позволить, но я оставляю это на особенный случай».

Денежные лайфхаки Медведева

Живет в Монако, чтобы не платить налоги. В княжестве не существует налога на богатство, подоходного налога, налога на прирост капитала, налога на дарение и некоторых других.

Тратит меньше, чем зарабатывает, почти на 50%.

Отложенные деньги Медведев инвестирует через советников: «У меня нет полноценного финансового советника, но если я хочу какие-то деньги вложить, то пользуюсь услугами Goldman Sachs (один из крупнейших в мире инвестиционных банков – Eurosport.ru)».

Не позволяет себе растрачивать заработок и думает о будущем.

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Источники – Forbes, ютьюб-каналы «Бизнес-секреты» и «Тинькофф Инвестиции».

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