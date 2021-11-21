Чтобы победить в любом виде спорта, важно видеть конечную цель. Но если на полпути она теряет очертания, а потом вновь становится зримой, то это привносит некий раздрай и смуту в привычный игровой темп спортсмена. Так случилось и на этом Итоговом турнире, который впервые прошел в Турине. Медведев не без проблем, но на драйве и классе взял стартовые два матча: в трех сетах сначала одолел Хуберта Хуркача, а потом 5-й раз подряд приговорил Зверева. Решающий же – но только на бумаге, а не по-своему статусу – матч он играл против итальянца Янника Синнера, который заглянул к родным трибунам в роли запасного. Даня его обыграл, но зевая и нехотя – ведь он выходил на корт 100%-м полуфиналистом турнира. Тогда-то, слегка расслабившись, русский и потерял из виду финальную цель – титул Турина.

Даниил Медведев Фото: Eurosport

Ad

Уже в первые дни система Итогового – игра по-круговой в группе – потеряла весь шарм: теннисисты отказались играть турнир из-за травм. Сначала из игры выбыл Маттео Берреттини, когда потянул мышцу в матче со Зверевым, позже ретировался Стефанос Циципас, сославшись на рецидив – у грека заболел локоть. Именно Янник стал первым на скамейке запасных, кто и подменил соотечественника в группе.

Итоговый турнир ATP Медведев – 2-й русский по призовым. Cколько он зарабатывает и тратит? 10 ЧАСОВ НАЗАД

Такой чейндж игроков давал преференции всем, кроме итальянца. Даже в случае равенства побед шансов пройти дальше у Медведева и Зверева было больше – сыгравшие три матча теннисисты получали преимущество над теми, у кого две игры. Так что на тот проходной и ненужный, но, как оказалось, роковой матч русский и итальянец выходили статистами.

«Я не хотел 2,5 часа играть мертвый матч, так что это было неожиданно. Но я люблю читать комментарии, и люди, которые меня критикуют, должны понять, что я мог просто сняться. Сказать перед матчем, что у меня голова болит, не выходить на корт и все равно закончить первым. Вместо этого я устроил шоу. Думаю, тем, кто был на стадионе и заплатил за билеты, понравилось. Так что я выполнил свою работу. И рад, что в итоге победил», – сказал Медведев после матча.

Даниил Медведев и Янник Синнер Фото: Getty Images

Битва получилась огненной, потому что Даня долго приходил в себя после отгруженной Яннику баранки. Золотой тай-брейк русский все же вытащил на зубах, хотя в любом другом титульном матче Даня разбил бы 19-летнего оппонента на классе и бешеных эмоциях – ведь как иначе противостоять ополчившейся на тебя итальянской публике? Если только не креативить протестные жесты. Но и этого в матче зрители не увидели.

Именно упущенной тогда концентрации не хватило в итоговой битве за титул со Зверевым. Об этом говорили 0% эмоций на лице и в движениях русского: Даня был олицетворением пассивности и вялости. А таким лучше не выходить на корт против праймового Саши – одухотворенный победой над сербом (Новаку, кстати, тоже пришлось играть ненужный матч против Кэмерона Норри), немец будто летел к реваншу за пять проигранных матчей подряд с 2019-го года русскому.

Александр Зверев и Даниил Медведев Фото: Getty Images

Как и в полуфинале с Новаком, Зверев показал зрелую и собранную игру против Даниила: Медведеву было совсем нечего предложить немецкому сопернику. Александр лучше реализовывал мячи на первой подаче, вариативно подавал, а также рисковал на второй, оформив восемь эйсов. Активен он был и на долгих розыгрышах – 23 против 14. Шокирующим для всех стал единственный виннерс Медведева на закате стартовой партии. Фаворит финала, как тогда думали все болельщики, просто не вошел в матч. Бывает, нужно время! Но Даниил не собрался и во второй партии и тут же попрощался со стартовым геймом – 0:2. Этого Саше хватило, чтобы удержать преимущество до конца встречи – 6:4, 6:4.

Кто бы мог подумать, что самый безвредный матч на турнире, станет началом трагичного конца. Не несущие турнирной мотивации поединки навредили как Джоковичу, так и Медведеву – покалечили игру и настрой. Ведь такого Даню и Новака точно не увидеть ни на «ТБШ», ни на «Мастерсах».

СКАЗАЛСЯ ЛИ ЛИШНИЙ МАТЧ НА ИТОГОВОМ В ПОРАЖЕНИИ МЕДВЕДЕВА В ФИНАЛЕ? Да, формат турнира нужно пересмотреть Нет, просто у Дани не пошла игра Нужно всегда играть на максимуме

Итоговый турнир ATP Медведев взял у Зверева 5 игр подряд. На кону – титул Итогового 13 ЧАСОВ НАЗАД