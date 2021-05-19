20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер прокомментировал поражение от 75-й ракетки мира Пабло Андухара на старте турнира в Женеве.

«Круто вернуться на корт, но после такого поражения настроение подавленное. Это всегда неприятно. Жду от себя большего, потому что на тренировках я играл лучше – даже на тренировках здесь. Но, как известно, матчи – совсем другая история. У меня полно работы.

Конечно, при счете 4:2 в третьем сете думаешь: «Здорово, что я смог переломить ход матча». Начинаешь чувствовать себя лучше, и в этот момент наступает провал, а через десять минут все заканчивается. Но мы знаем, как устроен теннис, и порой он жесток. Я сделал недостаточно, слишком много ошибался, чтобы победить, хотя вел 4:3 с брейком. Были все шансы. Но опять же, он хорошо играл в концовке, а я просто не смог оправдать ожидания», – цитирует Федерера официальный сайт ATP

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Испанский теннисист Пабло Андухар заявил на пресс-конференции после матча: «Это однозначно победа номер один. Победа на турнире могла быть эмоциональнее, но думаю, что это я запомню на всю жизнь. Я старался сохранять небольшой разрыв в геймах, верить, что он будет подавать вторым мячом, и тогда у меня будет шанс сделать брейк. Мне было очень сложно: я не видел его подачу, а он подавал очень хорошо, поэтому было трудно принимать. У меня появился шанс при счете 3:4, когда он не подавал первой, и, к счастью, я смог сделать брейк.

Конечно, он намного лучше меня. Если бы он сыграл как обычно, то точно бы победил. Но не думаю, что очень плохо провел матч. Это мое мнение. Я думаю, что в какие-то моменты он играл очень хорошо. Я не мог принять его подачу, у него всегда отличный первый удар после подачи. По ходу матча были хорошие розыгрыши», – рассказал испанец.

Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Андухара.

Федерер вышел на грунт впервые с сезона-2019. Он проиграл второй матч подряд – до этого Николоз Басилашвили обыграл легенду в марте на харде.

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