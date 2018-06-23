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Роджер Федерер вышел в финал в Галле и поборется за 99-й титул

Федерер вышел в финал в Галле и поборется за 99-й титул
Eurosport

1 час назад

На траве Маэстро непобедим.

Роджер Федерер победил Дениса Кудлу в полуфинале турнира в Галле – 7:6(1), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Роджер 12 раз подал навылет, реализовал 2 брейк-пойнта и допустил 3 двойные ошибки. Кудла ответил 8 эйсами и 1 брейком при 3 двойных.

Роджер увеличил преимущество в личном противостоянии – 2-0.

  • Соперник Федерера определится в матче Роберто Баутиста-Агут – Борна Чорич.
  • В случае победы, Роджер завоюет 99-й титул в карьере и 10-й – в Галле.
  • Победная серия швейцарца на травяных кортах достигла 20 матчей.

Роджер Федерер выиграет 100-й титул в 2018 году, «Ливерпуль» забьет под 90 голов за сезон

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