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Роджер Федерер не защитил титул в Галле, Рафаэль Надаль снова возглавит рейтинг АТР

Федерер не защитил титул в Галле, Надаль снова возглавит рейтинг АТР
Eurosport

1 час назад

Неожиданный поворот.

Первая ракетка мира Роджер Федерер уступил Борне Чоричу в финале турнира в Галле – 6:7(6), 6:3, 2:6. Игра продолжалась 2 часа 7 минут.

Федерер превзошел Чорича по эйсам (12-11), но сделал лишь один брейк против двух и допустил одну двойную ошибку, в то время как хорват был безошибочен. Преимущество Роджера в личном противостоянии сократилось до 2-1.

Поражение лишило Федерера первой строчки, на которой он продержался всего неделю. 25 июня мировой рейтинг снова возглавит Рафаэль Надаль.

  • Роджер не продлил серию из 20 побед подряд на травяных кортах.
  • 21-летний Чорич завоевал второй титул в карьере. Победа принесла ему 500 рейтинговых очков.

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