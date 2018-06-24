Роджер Федерер не защитил титул в Галле, Рафаэль Надаль снова возглавит рейтинг АТР

Первая ракетка мира Роджер Федерер уступил Борне Чоричу в финале турнира в Галле – 6:7(6), 6:3, 2:6. Игра продолжалась 2 часа 7 минут.

Федерер превзошел Чорича по эйсам (12-11), но сделал лишь один брейк против двух и допустил одну двойную ошибку, в то время как хорват был безошибочен. Преимущество Роджера в личном противостоянии сократилось до 2-1.

Поражение лишило Федерера первой строчки, на которой он продержался всего неделю. 25 июня мировой рейтинг снова возглавит Рафаэль Надаль.

Роджер не продлил серию из 20 побед подряд на травяных кортах.

21-летний Чорич завоевал второй титул в карьере. Победа принесла ему 500 рейтинговых очков.

Подписывайся на наш канал в телеграме