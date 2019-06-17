ATP Галле
Одиночный разряд | Первый раунд

Ж.Соуза VS Х.Хуркач

17 июня 2019 г. Начало после 15:00

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